Sumru Yavrucuk: Gelinim ya da damadım beni istemezse…

Oyuncu Sumru Yavrucuk, bir gün gelini ya da damadı tarafından istenmediği durumunda bu seçime saygı duyacağını ifade etti. Yavrucuk, "Çocuklarımdan bir beklentim olmadan birlikte olmanın tadını çıkarmak isterim" dedi.

"Oyuncu, para ve şöhret kelimeleri ancak televizyon dediğimiz zaman birbirine yaklaşıyor" diyen Yavrucuk, "Gençler genellikle para, şöhret ve televizyon denklemi kuruyor. Oysa oyunculuk bunların uzağında kalıyor. Oyunculuk, sevgi, sabır ve alçakgönüllülük halidir" diye konuştu.

Sözcü'den Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan Sumru Yavurucuk'un açıklamaları şöyle:

Bir gün gelininiz ya da damadınız sizi istemese ne yapardınız?

Kendi adıma cevap vereyim, onların seçimine saygı duyarım aynı duyarlılığı onlardan da beklerim. Çocuklarımdan bir beklentim olmadan birlikte olmanın tadını çıkarmak isterim.

Üç yıl önce anne oldunuz ve Yağmur (11) adlı bir erkek çocuğunu sahiplendiniz… Evli olmadığınız için size ‘evlat edinme’ değil, ‘koruyucu aile’ statüsü mü verilmişti?

Önce bir yanlışı tekrar düzeltmek istiyorum. Evli olmamak evlat edinmek için bir engel değil. Belli bir geliri olan, psikolojik sağlığı yerinde olan herkes evlat edinebilir. Koruyucu aile olmak istediğinizde sizin istemeniz kadar yavrunun da sizi seçmesi önemli. Oğlum Yağmur, 7.5 yaşındayken beni seçti.

Oyuncu ve seyirci için gülmek mi yoksa hüzün mü daha güzeldir?

İhtiyaca göre, ruh halime göre değişiyor. ‘Bir ağladım bir ağladım’ diyerek sinemadan mutlu çıkanları görüyoruz.

Çağan Irmak’la çalışmak nasıldı?

Çağan’la daha önce Tamam mıyız? adlı filminde çalışmıştık. Çok profesyonel, hangi sahneyi nasıl çekeceğine çoktan karar vermiş olarak sete geliyor. Her zaman pozitif, neşeli. Sete kesinlikle dinlenmiş olarak geliyor. Yaydığı enerji ise çok güzeldi.

Savaşçı bir ruhunuzun olduğunu, aykırı ve tabu rolleri sevdiğinizi söylüyorsunuz… Sanat hayatınız boyunca hep zoru mu seçtiniz?

Zor olanı seçmek değil de, seçtiğim işler zordu, özellikle de tiyatroda. Ama zaten o mücadele süreci benim için çok büyülüdür. Beni, ruhumu, beynimi işgal eden şeylerden sıyrılıp sadece bir role kafa yormak büyük bir lüks. Yeniden sıfırdan başlamak, yeni dünyalara ve hayatlara tanıklık edebilmek mesleğin güzel yanı oluyor.

Meslekte kaçıncı yılınız ve bunca yılın sizde bıraktığı izlerden söz eder misiniz?

Konservatuvarı bitirdikten sonra başlangıcımı profesyonel olarak düşünürsem meslek yaşım 37 olmuş. Bir tesadüfle bir hevesle başlayan macera, beni içine aldıkça, bir de üstünden zaman geçtikçe farklı biri haline getirdi beni.

Gençler dizilere özenerek oyuncu olmaya heveslenirken, öncelikle şöhreti ve parayı hayal ediyor… Onlara bu konuda vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Oyuncu, para ve şöhret kelimeleri ancak televizyon dediğimiz zaman birbirine yaklaşıyor. Gençler genellikle para, şöhret ve televizyon denklemi kuruyor. Oysa oyunculuk bunların uzağında kalıyor. Oyunculuk, sevgi, sabır ve alçakgönüllülük halidir.

Televizyon seyircisi sizi ekranda görmek istiyor. Yeni bir projeniz var mı?

Henüz bir proje yok. Ancak tiyatrom devam ediyor. 4. sezonuna başlayan Shirley ve geçen yıl perde açan Leenanenin Güzellik Kraliçesi adlı oyunlarımın turneleri yoğun bir halde sürüyor.