Sümeyye Erdoğan: Yeni Türkiye'nin mayasında imam hatip ruhu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, İmam Hatipli olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "İmam Hatip ağacının meyveleri bugün ülkemizin yönetiminde söz sahibiler. Bu çok onur verici bir durumdur. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor; İmam Hatip ruhu sadece bir fikir değil, aynı zamanda aksiyondur. Yeni Türkiye mayasında İmam Hatip ruhunun olduğu bir manifestodur " dedi.

Sümeyye Erdoğan, Şanlıurfa İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen ‘Yeni nesil İmam Hatipliler ve gelecek vizyonu’ adlı programa katılmak üzere uçakla Şanlıurfa’ya geldi. Havaalanında karşılanan ve kentte basına kapalı bazı ziyaretler gerçekleştiren Sümeyye Erdoğan, daha sonra Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa katıldı.

Protokol üyelerinin yanı sıra İmam Hatip Lisesi mezunları ile öğrencilerin de katıldığı programda kürsüye çıkan Sümeyye Erdoğan, İmam Hatipli olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

İmam Hatip ağacının meyvelerinin artın ülke yönetiminde söz sahibi olduğunu ifade eden Sümeyye Erdoğan şöyle konuştu:"Bu çok onur verici bir durumdur. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor. İmam Hatip ruhu sadece bir fikir değil, aynı zamanda bir aksiyondur. Yeni Türkiye mayasında İmam Hatip ruhunun olduğu bir manifestodur. Dünyayı ve çağı yakalayabilmek, zulme başkaldırmayı, iyi niyeti yoldaş edinmeyi, hak bildiğin yolda cesaret ve sabırla yürümenin manifestosudur. İmam Hatip ruhu dünyayı bir bütün olarak kavrama, doğunun ve batının ilim ırmaklarının buluşturma misyonuyla bu ülkeye çok şey kazandırdı. Bu misyonu ortaya koyan ve bu yolda emeği olan herkese şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

Türkiye'de imam hatiplerin eğitimin bir alternatifi olarak çıkmasının memnuniyetini dile getiren Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:"İyi ki bizler, onun bir parçası olduk. Dünyaya tek bir pencereden bakmaya mahkum edilmedik. Çünkü zıtlıklar, alternatif bakış açıları, bizi geliştirip zenginleştirir. Bu okullar, milletimizin asli değerlerini taşıyan ve yaşatan eğitim yuvalarıdır. Türkiye’nin siyasal tarihinin bütün izdüşümlerini imam hatiplilerden görebilirsiniz. Her siyasal darbe, her faşist zihniyet hakimiyetlerini önce imam hatipliler üzerinde kurmaya çalıştı. Çünkü imam hatip ruhu tüm oligarşi yapıların, tüm çıkarcı zihniyetin karşısında tertemiz bir mayadır. Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal süreçler içinde ne yazı ki bu okullar yaralar aldı. Ama temel misyonunda hiç vazgeçmedi. Adaletsiz katsayı uygulaması, veya oturtturulmaya çalışılan yanlış algılar, bu okulların mesela benim dönemimdeki başarı oranını oldukça düşürdü. Burada tabi ki özeleştirimizi de yapalım. Bizde yeterince sahip çıkamadık okullarımıza. Fakat önümüzdeki engeller yolumuzdan kalktı. Bundan sonra vizyon ve misyonumuzu gerçekleştirmemek için hiçbir sebebimiz yoktur. Şimdi sizlerin görevi bu misyonu sürdürmektir. "

‘Bu ülkede imam hatipliler

muhtar bile yapılmadı’



İmam hatiplilerin her zaman dar bir çizgiye sıkıştırılmak istendiğini de anlatan Sümeyye Erdoğan, "Savaş meydanında herkes kahraman kesilebilir. Asıl olan başkadır. Zorlukla karşılaşınca mücadele etmek çok güzeldir. İmam hatiplilerin muhtar yapılmak istenmediği bir ülkede bir imam hatipli cumhurbaşkanı olabilmişse ,bunun tek bir sebebi vardır. İnanmak, cesaret göstermek, sabırla çok çalışmaktır. Türkiye’de başardığımız şeyi küresel boyuta taşımak, tüm haksızlıklara karşı ses çıkartmak, gerektiğinde dünya beşten büyüktür diyebilmektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir süre ilahi grubunu dinleyen Sümeyye Erdoğan basına kapalı olarak kentteki temaslarını sürdürdü. Erdoğan'ın akşam saatlerinde kentten ayrılacağı öğrenildi.