Sümeyye Erdoğan kendisini tanımladı

Popüler kültüre ve ana akım medyaya yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, kendisini, "geleceklerini hayal dahi edemeyen kuşakların çocukları" diye tanımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, Doha'daki Hamad bin Khalifa Üniversitesi'nde düzenlenen "Empower" gençlik konferansına katıldı.

Neredeyse tüm Müslüman dünyasında, özellikle de Ortadoğu'da çok ciddi problemler yaşandığını, gençliğin bu sorunların üstesinden gelecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, mazeret üretmemek gerektiğini söyledi.

Motivasyonsuz bunların gerçekleşmeyeceğini, motive olabilmek için de ideallere sahip olunması gerektiğini anlatan Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken bölümler şöyle:

"İdealler popüler kültürle değil, kendi inançlarımız ve değerlerimizle olur. Popülaritenin hakimiyeti, insanoğlunun vasıflarını, özelliklerini, zenginlik ve benzersizliğini öldürüyor. Dürüst olmak gerekirse bundan çok bıktım. Bir kitap mağazasına girdiğimde, çok satan diye isimlendirilen kitaplara bakmak bile istemiyorum. Unutmayın ki, popüler olan, dışarıda birinin amaçlarına hizmet eden bir araçtır...

Dürüst olalım, haberlerde gördüğünüzün çoğu, sosyal medyada okuduklarınız, hatta kitaplar gerçek değil. Bu yüzden, şüpheci olun. Bilgi kanallarınızı çeşitlendirin. Elinizdeki bilginin perde arkasını görmeye çalışın. Yazarı kimdir, düşünce biçimi nedir, ne gibi çıkarları, amaçları olabilir? Herkesin bir motivasyonu vardır, yazarlar, gazeteciler, akademisyenler hatta entelektüeller. Bu yüzden, gazetecilikte veya akademisyenlikte tarafsızlık çoğunlukla tatlı, hatta acı bile denilebilecek bir yalandır.

Batının gelişmiş ülkelerinin sizi basın özgürlüğü veya akademik tarafsızlığı hakkında size üstten konuşmalarına izin vermeyin. Çünkü kamu algısını şekillendirmeye ve oynatmaya gelince, asıl profesyonel olan Batı dünyası...

Bu yüzden ana akımla yetinmemelisiniz. Medyada, akademide, finansal kurumlarda olsun. Ana akımın diğer bir kötü yanı da sistemin devam etmesini sağlar. Ana akım koltuklarını kaybetmemek için genellikle risk almayan ve politik olarak konuşan insanlardan oluşur. Bu yüzden doğruyu öğrenmek istiyorsanız ana akımın bilgi kanallarının dışına çıkın. Ancak o zaman doğru mesaja ulaşabilirsiniz..."