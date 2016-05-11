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Sümeyye Erdoğan'ın nikâhına 6 bin kişi davet edildi, şahitler arasında Davutoğlu da var

Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar 14 Mayıs'ta Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde evlenecek

11 Mayıs 2016 07:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile işadamı Özdemir Bayraktar’ın oğlu Selçuk Bayraktar’ın 14 Mayıs’ta Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde kıyılacak nikâhının davetiyeleri ortaya çıktı. 6 bin kişinin davet edildiği nikâhın şahitleri arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu da olacak.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, sade bir tasarımı olan nikâh davetiyesinde, Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar’ın isimlerinin baş harfi ‘S’, iki sarmaşık dalıyla oluşturulmuş. Davetiyede, çiçek ve çelenk göndermek isteyenlerin bunun yerine, TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı’na bağış yapmaları isteniyor.

Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın nikah davetiyesiNikâh töreninde Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar’la ilgili bir barkovizyon gösterisi gerçekleştirilecek. Mini bir belgesel şeklinde hazırlanan barkovizyon gösterisinde gelin ve damadın çocukluklarından bugüne kadar olan fotoğrafları, yakın arkadaşlarının ve aile bireylerinin kendileri hakkındaki görüşleri yer alacak. 

Bu arada önceki gün Ankara’ya giden Selçuk Bayraktar’ın, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kendisini VİP salonundan uçağa binmek için yönlendiren korumalarına çıkıştığı ve normal yolcu salonundan uçağa bindiği öğrenildi.

 

Çiçek yerine bağış

 

14 Mayıs Cumartesi günü kıyılacak nikahın davetiyeleri hazırlandı. Davetiyede çiçek ve çelenk göndermek yerine Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Türk Polis Teşkilatı’na bağış yapılması istendi.

 

Gösteri merkezinde hazırlık

 

Nikâh töreninin yapılacağı Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde de hazırlıklar hızlandı. Belediye işçileri çevre düzenlemesi yapıyor, boyaları yeniliyor.

Etrafı bariyerlerle çevrili olan kültür merkezine ek olarak polis bariyerleri de getirildi. Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi şimdiden kültür merkezinde göreve başladı. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yapıldı.

Toplam 30 dönümlük araziye inşa edilen, 704 metrekarelik alanıyla Avrupa’nın en büyük sahnesini barındıran merkezin ismi Arenamega olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta kültür merkezinin adını beğenmedi. Kültür merkezinin ismi 1 yıl sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle Yahya Kemal Beyatlı olarak değiştirildi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından kiraya da verilen Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde bugüne kadar spor turnuvaları, tiyatro-sinema gösterileri ve konserler düzenlendi. Şimdiye kadar merkezde nikâh organizasyonlarına ise izin verilmedi

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