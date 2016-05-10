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İşte Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın nikâh davetiyesi

Nikâh töreni 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak

10 Mayıs 2016 19:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın hafta sonunda yapılacak nikâhının davetiyeleri, davetlilere gönderilmeye başlandı.

14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak törene 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakanlar Kurulu'nun tamamına yakını ve AKP yöneticileri ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu geniş bir katılım bekleniyor.

Sümeyye Erdoğan ve müstakbel eşinin nikah davetiyesinde, iki tarafın da anne ve babalarının isimleri yer aldı. Sümeyye ve Selçuk’u simgeleyen tek bir ”S” harfine de yer verildi.

Davetiye metni şöyle:

“Evlatlarımız Sümeyye ve Selçuk'un nikâh törenlerinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Emine ve R.Tayyip Erdoğan- Canan ve Özdemir Bayraktar."

14 Mayıs Cumartesi saat 15.00…Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

 

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