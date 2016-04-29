Sümeyye Erdoğan'ın nikâh tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar’ın 14 Mayıs Cumartesi günü evleneceği öğrenildi.

Sümeyye Erdoğan ve insansız hava araçları imal eden Bayraktar Makina’nın sahibi Özdemir Bayraktar’ın oğlu Selçuk Bayraktar 20 Mart tarihinde Tarabya Köşkü’nde nişanlanmıştı.

Nişan töreni iki aile arasında gerçekleştirilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar’ın 14 Mayıs Cumartesi günü evleneceği öğrenilirken nikah töreninin nerede yapılacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.