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Sümeyye Erdoğan'ın nikâh tarihi belli oldu

Sümeyye Erdoğan, Selçuk Bayraktar ile 20 Mart tarihinde nişanlanmıştı

29 Nisan 2016 16:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar’ın 14 Mayıs Cumartesi günü evleneceği öğrenildi.

Sümeyye Erdoğan ve insansız hava araçları imal eden Bayraktar Makina’nın sahibi Özdemir Bayraktar’ın oğlu Selçuk Bayraktar 20 Mart tarihinde Tarabya Köşkü’nde nişanlanmıştı.

Nişan töreni iki aile arasında gerçekleştirilmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar’ın 14 Mayıs Cumartesi günü evleneceği öğrenilirken nikah töreninin nerede yapılacağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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