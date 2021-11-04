Sümela Manastırı, yeniden ziyarete kapatıldı

Sümela Manastırı, 5 yılda 3 kez ziyarete açılıp kapanmasının ardından giriş yamacındaki kaya kütlesinin çelik kazıklarla sabitleme çalışması yürütülmesi için yeniden ziyarete kapatıldı.

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda 2016 yılında restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması başlatıldı.

Kaya düşme riskine karşı 2015’te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019’da ziyarete açıldı.

İkinci kapanış

Endüstriyel dağcılar tarafından, taş düşmelerine karşı yamaçların çelik ağlarla örülüp, güçlendirildiği manastır 7 ay ziyarete açık kalarak, ikinci etap çalışmaları için Kasım 2019’da ziyarete kapatıldı. İkinci etap çalışmalarının büyük oranda bitirilmesiyle bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, 28 Temmuz 2020’de ziyarete açıldı.

Üçüncü kapanış

Çalışmaların geri kalan kısmı tamamlanmak üzere manastırın kapıları, Kasım 2020’de tekrar ziyaretçilere kapatıldı. Çelik ağların yamaca serildiği bohçalama sistemiyle korunan manastır, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 1 Temmuz 2021’de yeniden ziyarete açıldı.

Kaya sabitleme çalışması

Manastır, kaya sabitleme çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararıyla 1 Kasım 2021’de ziyarete kapatıldı. Tarihi yapı giriş üstündeki yamaçta bulunan kaya kütlesinin gövdesinin delinerek, 16 metre çelik kazıklarla kalıcı olarak sabitleneceği manastırın 31 Ocak 2022’de ziyarete açılacağı belirtildi.