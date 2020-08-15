Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen ayin 5 yıl aradan sonra Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen 15 Ağustos tarihinde yapıldı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle önceki yıllara oranla az sayıda katılımın olduğu ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos pandemi nedeniyle katılmazken, ayini Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis yönetti.

Ayinde konuşan Dinidis, 5 yıl aradan sonra yine Sümela'da oldukları ve ayin yapabildikleri için mutlu olduklarını söyledi. Ortodoks din adamı, yapılan restorasyon çalışmaları ve kendilerine yeniden ayin izni verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile devlet yetkililerine teşekkür etti. Ayin yapılan dualar ve ilahilerin okunması ile sona erdi.

2015 yılında restorasyon çalışması başlatıldı

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı'nda 2015 yılından beri ayin yapılamıyordu.

Öte yandan Sümela'daki en son ayin 15 Ağustos 2015 tarihinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılımı ile gerçekleştirilmişti. Aradan geçen 5 yıllık zaman zarfında restorasyon çalışmaları nedeniyle ayinlere ara verilmişti. (İHA)