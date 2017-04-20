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Yaşam

Sultangazi Cemevi için yıkım kararı durduruldu

Avukat Efkan Bolaç: Yıkım kararının durdurulduğuna ilişkin sözler verildi, ancak yazılı bir belge sunulmadı

20 Nisan 2017 13:54

İçişleri Bakanlığı, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi’ne yönelik yıkım kararını durdurdu. Bakanlık yetkilileri, Alevi Kültür Dernekleri temsilcilerine yıkımın olmayacağını sözlü olarak iletti. Alevi örgütleri, "Karar bizim için yok hükmündeydi. Devletin de geri adım atması olumlu bir gelişmedir" dedi.
2016'nın ağustos ayında alınan yıkım kararı önceki gün bakanlık yetkilileri tarafından cemevine tebliğ edilirken cemevinin imara aykırı olduğu dile getirilmişti.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Sultangazi Kaymakamlığı da cemevi yetkililerine, bakanlığın kararını bildirdi. Sultangazi Belediyesi, önceki gün, Ağustos 2016’da alınan yıkım kararını cemevine tebliğ etmişti. Kararda, cemevinin imara aykırı olduğu ifade edilmişti. Alevi örgütleri, “Karar bizim için yok hükmündeydi. Devletin de geri adım atması olumlu bir gelişmedir” dediler.

"Aleviler cemevlerinin yasal statüye kavuşturulmasını istiyor"

Alevi örgütü temsilcileri ve çok sayıda dede, kararın ardından, dün cemevinde buluştu. Grup adına konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Örgütlenme Sekreteri ve yıkılmak istenen cemevinin başkanı Zeynel Odabaş, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ile sabah saatlerinde heyet olarak görüştüklerini belirtti. Odabaş “Kaykamam burası devletin garantisindedir’ dedi. Aleviler bunun lütuf gibi gösterilmesini kabul etmiyor. Cemevlerinin yasal statüye kavuşturulmasını bekliyoruz” diye konuştu. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Muhittin Yıldız ise “Alevilerin nabzını ölçerek bir tavır tepki olmazsa, burayı yok etmek adına bir yol almak istediler” diye konuştu. Avukat Efkan Bolaç da yıkım kararının durdurulduğuna ilişkin sözler verildiğini ancak yazılı bir belge sunulmadığını, belgeyi alana dek mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi

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