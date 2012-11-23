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Sultanahmet Meydanı'nda büyük değişiklik yapılacak

İstanbul İl Özel idaresi, Sultanahmet'te bulunan eski hizmet binasının bulunduğu alanı yeşil alan ve park olarak düzenliyor

23 Kasım 2012 12:49

İstanbul İl Özel İdaresi'nin Sultanahmet'teki eski hizmet binasının bulunduğu alan, 1 milyon 641 bin TL bedelle yeşil alan ve park olarak düzenleniyor. Düzenleme; Yerebatan Sarnıcı, Million Taşı, Ayasofya ve Sultanahmet'e yeni bir görünüm kazandıracak.
 
İstanbul İl Özel idaresi, Sultanahmet'te bulunan eski hizmet binasının bulunduğu alanı yeşil alan ve park olarak düzenliyor. Bin 500 yıllık Yerebatan Sarnıcı'nın korunması amacıyla gerçekleştirilen proje ile Sultanahmet'e yeni bir çehre kazandırılmış olacak.

Eski İl Özel İdaresi binasının bulunduğu alan üzerinde; açık ve kapalı oturma grupları, kafeterya, su perdesi ve çiçek tarhlarının bulunduğu yeşil alanlar yer alacak. 


Çalışmalar 2013'te bitecek


1 milyon 641 bin TL bedelle yeni yüzüne kavuşacak alan üzerindeki çalışmalar, 2013 yılında tamamlanacak.

Kapalı alan olarak planlanan yerde yapılacak kafeterya, hafif çelik malzeme üzerine ahşap giydirme yapılarak inşa edilecek.

Yerebatan Sarnıcı, Million Taşı, Ayasofya ve Sultanahmet'e yeni bir görünüm kazandıracak düzenleme, yerli ve yabancı turistlerin dinlenme ihtiyaçlarını da giderecek.

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