Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler göreve başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı'nda yaptı. Atlı birliğin, İstanbul'un tarihi, turistik mekanlarında görev alarak, önleyici hizmette bulunacağı belirtildi.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle görevlerine başlayan atlı birlik, meydanda bulunan turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ayasofya önünden ilk devriyesine çıkan atlı polisler Sultanahmet Meydanı'nı dolaştıktan sonra tekrar Ayasofya önüne geldi. Bazıları atlı birlik ile fotoğraf çekildi. Meydandakiler atlı birliğin göreve başlamasından memnun olduklarını belirtti.

Atlı Birlik, ilk görevine Sultanahmet Meydanı'nda çıktığı devriye ile başladı. İlk etapta sadece Sultanahmet Meydanı'nda görev alacak birlikte 4 atlı polis görev alıyor. Yeni kurulan Atlı Birlikte ilk aşamada 5'i kadın olmak üzere 20 polis görev alıyor. 20 attan 3'ü Almanya'dan 1'i de Belçika'dan getirildi. 20 kişilik ekip 4 ay boyunca Ankara'da eğitim aldı. (DHA)