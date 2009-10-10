T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Sulhi'ye sevgim bakidir'

Uzun bir aradan sonra bir radyo programına katılan Sibel Can, hem özel hayatı hem de sanat hayatı hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

10 Ekim 2009 03:00

Uzun bir aradan sonra bir radyo programına katılan Sibel Can, hem özel hayatı hem de sanat hayatı hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Eşi Sulhi Aksüt’le ikinci davada da boşanamayan Can, ilk kez eşi hakkında konuştu. Hiç kimsenin boşanmak için evlenmeyeceğinin altını çizen şarkıcı, “Herkes çok iyi bilir ki, bu raddeye gelişimizin bir sebebi var. Durup dururken insan niye boşansın yoksa... Sulhi Bey halen eşimdir ve ona sevgim bakidir. Oğlumun babasıdır. Ama bir an önce bu olayın sonuçlanmasını istiyorum; adalete güveniyorum. Herkesin yolu açık olsun” diyerek düşüncelerini anlattı.

Melisa erken evlenemez

17 yaşındayken Hakan Ural’la evlendiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Her zaman bu konuda annem ve babamın hellâlliğini istedim. Çünkü onlardan izinsiz evlenmiştim. Hakan’la evlendiğim için asla pişman değilim, ama kızım17 yaşında evlenemez. Melisa okuyacak” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24