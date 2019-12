'Sulhi'ye sevgim bakidir'

Uzun bir aradan sonra bir radyo programına katılan Sibel Can, hem özel hayatı hem de sanat hayatı hakkında ilginç açıklamalar yaptı.



Eşi Sulhi Aksüt’le ikinci davada da boşanamayan Can, ilk kez eşi hakkında konuştu. Hiç kimsenin boşanmak için evlenmeyeceğinin altını çizen şarkıcı, “Herkes çok iyi bilir ki, bu raddeye gelişimizin bir sebebi var. Durup dururken insan niye boşansın yoksa... Sulhi Bey halen eşimdir ve ona sevgim bakidir. Oğlumun babasıdır. Ama bir an önce bu olayın sonuçlanmasını istiyorum; adalete güveniyorum. Herkesin yolu açık olsun” diyerek düşüncelerini anlattı.



Melisa erken evlenemez



17 yaşındayken Hakan Ural’la evlendiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Her zaman bu konuda annem ve babamın hellâlliğini istedim. Çünkü onlardan izinsiz evlenmiştim. Hakan’la evlendiğim için asla pişman değilim, ama kızım17 yaşında evlenemez. Melisa okuyacak” dedi.