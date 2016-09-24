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Yaşam

Süleymancıların yeni lideri belli oldu

Yeni liderinin cemaatin kurs ve okullarının mimarı olarak bilindiği belirtildi

24 Eylül 2016 12:52

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un ölümünden sonra Süleymancılar lideri, 34 yaşındaki Alihan Kuriş oldu.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Denizolgun’un ablasının oğlu olan Kuriş, yüksek mimar olarak görev yapıyor. Denizolgun, geçen 8 Eylül’de yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetmişti.

Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu olan Denizolgun’un ölümünden sonra toplanan cemaat, lider olarak Kuriş’i seçti. Yüksek mimar olan Kuriş, cemaatin kurs ve okullarının mimarı olarak biliniyor.

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SüleymancılarAhmet Arif DenizolgunAlihan Kuriş

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