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"Süleyman Soylu'nun miladı 17 Aralık mı, 15 Temmuz mu?"

Soylu, İçişleri Bakanlığı görevini Efkan Ala'dan devraldı

02 Eylül 2016 11:32

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesiyle ilgili olarak "Süleyman Soylu Nuh diyor, peygamber diyor ama bir türlü 'Cemaat' demiyor. Ama hakkını yemeyelim: 15 Temmuz gecesi, destansı bir duruş sergiledi Süleyman Soylu. Anlı şanlı bakanlar falan ortada yokken TRT’nin önüne gitti ve gayet delikanlıca bir tavır koydu. Kısacası Süleyman Soylu için milat, 15 Temmuz olarak alındı. Milat, 17 Aralık olarak alınsaydı. Asla İçişleri Bakanı olamazdı" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Külliye Camisi'ndeki zikirle ilgili her şey" başlığıyla yayımlanan (2 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tarih: 23 Aralık 2013.
Yani FETÖ’nün 17 Aralık’taki darbe girişiminden beş gün sonrası...
Dönemin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Habertürk gazetesine röportaj veriyor.


Soruluyor Soylu’ya...
“Erdoğan paralel devlet derken Hizmet Hareketi’ni mi kastediyor?”

Cevap veriyor Soylu:
“Cemaat diyerek, Hizmet Hareketi diyerek bir kesimi zan altında bırakmaktan imtina ediyorum.”

Yine soruluyor Soylu’ya...
“Hizmet Hareketi’nin tümünü değil ama içindeki birtakım insanları mı işaret ediyorsunuz?”

Yine cevap veriyor Soylu:
“Hareket ile ilgili bir şey demem ben.”

Başka sorular ve başka cevaplar da var. Ama durum değişmiyor.
Süleyman Soylu Nuh diyor, peygamber diyor ama bir türlü “Cemaat” demiyor.

Ama hakkını yemeyelim:

15 Temmuz gecesi, destansı bir duruş sergiledi Süleyman Soylu.
Anlı şanlı bakanlar falan ortada yokken TRT’nin önüne gitti ve gayet delikanlıca bir tavır koydu.

Kısacası Süleyman Soylu için milat, 15 Temmuz olarak alındı.
Milat, 17 Aralık olarak alınsaydı... Asla İçişleri Bakanı olamazdı.

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Ahmet HakanSüleyman SoyluTijen KaraşTRT

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