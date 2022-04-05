Süleyman Soylu'nun "İBB'de 557 terörist var" açıklamasına Erdoğan'ın avukatından savunma

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de çalışan 557 kişinin 'terör örgütü ile ilişkili çalışanlar' olduğu iddiasıyla birlikte başlatılan 'özel teftiş' sonrası, bir İBB çalışanının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a açtığı 3 kuruşluk manevi tazminat davasının detaylarını yazdı.

Pehlivan'ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, hakkında açılan manevi tazminat davasına yanıt olarak bir dilekçe gönderdi.

Erdoğan’ın avukatı, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’yi suçlayan tweet’ini, “Bu tweet’in müvekkilime ait olmadığı görülecektir. Kendisinin bile paylaşmış olmadığı bir tweet yazısından müvekkilimin sorumlu tutulması hukuk düzeninin açıkça ihlalidir" sözleriyle tanımladı.

Cumhurbaşkanı’nın avukatı: şöyle devam etti:

“Her ne kadar müvekkilim ile ilişkisi olmasa da İçişleri Bakanlığı tarafından atılmış olan tweet yazısında, İBB bünyesinde bulunan personeller hakkında yapılan teftiş sonucunda elde edilen bulguları rapor halinde kamuoyuna arzından ibaret olup, somut bir değerlendirme içermektedir. Yapılan bu raporlama sonucunda da davacının iddia ettiğinin aksine 82 bin İBB personelinin tamamını değil, yalnızca personeller arasında bulunan birtakım kimselerin addedilen terör örgütü grupları ile olan ilişkileri ve bağlantıları araştırılmış ve bu bulgular kamuoyuna arz edilmiştir.”

Pehlivan, "İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan adına verilen bu yanıt çok ilginçti. Zira, aslında… 1- Yanıtta iddia edildiği gibi bir resmi rapor ya da teftiş yokken, “557 terörist” açıklaması Süleyman Soylu tarafından yapıldı. 2- İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası resmi teftişi başlattı. 3- İBB’de devam eden teftişin raporu henüz kamuoyuna açıklanmadı. Yani aslında, Erdoğan’ın avukatının dilekçesi gayri resmi bir işlemi hukukiymiş gibi gösterme çabasıydı" yorumunu yaptı.