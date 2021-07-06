Süleyman Soylu'dan kendisine destek veren Devlet Bahçeli'ye teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialar karşısında kendisini desteklemesine teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, "Şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum" dedi.

Bahçeli, bugünkü grup toplantısında hakkında çeşitli iddialarla gündemde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdi. Bahçeli'nin destek konuşmasının ardından sosyal medya hesabından teşekkür eden Soylu Şunları yazdı:

"Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun"

Bahçeli ne demişti:

"Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak içişleri bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya yapılan itibar suikastlarını siyasi linç girişimlerini zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş sayın soylu yalnız diye, kimsesiz diye. Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece gündüz demeden bölücü terörle mücadeleden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin bizim bölücülerle iş tutan odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir. Geçin bunları geçin terörle mücadeleyi dağda taşta cesaretle yürüten bir hükümeti bir bakanı topyekûn tüm güvenlik güçlerini ama fakat demeden öz şartsız destekledik bundan sonra de destekleyeceğiz. Bizim bu türden tahrik ve tacizlere karnımız toktur."

TIKLAYIN | Bahçeli'den Soylu'ya destek: Kim demiş yalnız diye; itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izliyor, asla ama asla kabul etmiyoruz