Süleyman Soylu’dan Boğaziçi paylaşımı: Bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olmayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin
02 Şubat 2021 10:08
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemlerine müdahale için dün yüzlerce polis Güney Kampüs'e girdi. Polis kampüste Bulu'yu ve gündüz yapılan eylemde arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden 51 öğrenciyi gözaltına aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam yaşananlardan sonra bugün kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. “Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var” diyen Soylu, “Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olmayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin” dedi.