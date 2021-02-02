İçişleri Bakanı Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef aldığı 2 paylaşımına Twitter'dan "nefret söylemi" uyarısı geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir sergide Kâbe fotoğrafının kullanılmasının ardından Twitter hesabından LGBTİ+'ları hedef aldığı paylaşımlarına Türkiye'de kısıtlama geldi.

Kullanıcıların Soylu'nun ilgili paylaşımı üzerinde "Bu Tweet, nefret söylemi hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" uyarısını görüyor.

Soylu, paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter geçtiğimiz günlerde de Fransa’da Soylu’nun aynı paylaşımını engellemişti.

TIKLAYIN - Twitter'dan Süleyman Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef alan tweet'ine engel

İkinci uyarı

Soylu'nun, "Tuzağa düşmeyin" notuyla attığı ve LGBTİ+'lar için bir kez daha sapkın ifadesini kullandığı paylaşımına da "nefret söylemi" uyarısı geldi.

Soylu'nun söz konusu paylaşımında, "Kaba-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" ifadeleri yer alıyor.

Telegram'a gelir misiniz?

Soylu, kısıtlanan tweetlerinin ardından takipçilerinin Telegram'a gelmesini istedi.