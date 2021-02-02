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İçişleri Bakanı Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef aldığı 2 paylaşımına Twitter'dan "nefret söylemi" uyarısı geldi

02 Şubat 2021 11:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabında LGBTİ+'lar için "sapkın" ifadesini kullandığı paylaşımına, Twitter tarafından uyarı konulurken, "nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği" notu düşüldü. Kısa bir süre sonra, Soylu'nun LGBTİ+'ları hedef aldığı bir diğer paylaşımına da aynı uyarı yapıldı. 

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