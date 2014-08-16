Süleyman Seba toprağa verildi

Beşiktaş’ın efsanevi başkanı Süleyman Seba’yı son yolculuğuna binlerce taraftar ile her takımdan sporseverler ve siyasetçiler uğurladı.

Vodafone Arena'da gerçekleştirilen törenin ardından Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın naaşı Vodafone Arena'daki tören sonrasında Dolmabahçe'ye getirildi. Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camisi'ndeki cenaze namazının ardından; Seba'nın naaşı, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

İsmail Er’in Hürriyet’teki haberine göre, Dolmabahçe'deki Bezmialem Valide Sultan Camisi'ndeki törene UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, CHP Eski Lideri Deniz Baykal, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal , Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen, TMOK Başkanı Hasan Arat , Beşiktaşlı eski ve yeni futbolcular, Beşiktaşlı eski ve yeni yöneticiler, Beşiktaş'ın eski İngiliz Teknik Direktörü Gordon Milne, Beşiktaş Eski Asbaşkanı Levent Erdoğan, Şeref Yalçın ve Doğan Küçükemre, Seba'nın yakınları, çok sayıda futbolsever, Beşiktaşlı'nın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u tutan taraftarlar katıldı.

Statta tören düzenlendi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: "Rakiplerimize saygı duymayı, hak yememeyi, hak yedirmemeyi ondan öğrendik. Bazılarını bir zaman için aldatabilirsiniz, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Süleyman ağabey bizi hiçbir zaman aldatmadı."

Taraftarlardan stat ismi talebi

Tören için stada gelen taraftarlar hepbir ağızdan 'Seba koysana, Seba koysana, stadın adını Seba koysana" tezahüratı yaptılar. Fikret Orman ise bu tezahürata cevap vermeden konuşmasını bitirdi.

Süleyman Seba'nın ailesi adına konuşma yapan Prof. Dr. Ayhan Kızıl "Onu 3 kelime ile anlatabilirim. İnsandı, insandı ve insandı" dedi...

‘Seba ölmedi kalbimizde yaşıyor’

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın naaşı tören için Vodafone Arena'ya getirildi. Cenaze aracına eşlik eden taraftarlar, "Seba ölmedi kalbimizde yaşıyor" , "Büyük başkan" ve "Süleyman Seba'nın evlatlarıyız" şeklinde yüksek sesle sloganlar attılar.

Beşiktaşlı taraftarların Süleyman Seba için söylediği marş:

Yağmurlu bir günde görmüştüm seni

Üstünde çubuklu formalar vardı

O anda tutuldum aşık oldum ben

Hayatın anlamı siyah beyazdı...

Ölümle yaşamı ayıran çizgi

Siyahla beyazı ayıramaz ki

Her yolun sonunda ölüm olsa da

Sevenleri kimse ayıramaz ki

Gül de katıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de törene katıldı ve saf tutmadan önce herkes ile tek tek tokalaştı. Gül'ün de katılımının ardından Seba'nın cenaze namazı kılınmaya başladı. Cumhurbaşkanı ve kongre üyesi Abdullah Gül, Onursal Başkan Süleyman Seba'nın ölümü nedeniyle Başkan Fikret Orman ve yönetimini başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı ve kongre üyesi Bülent Arınç'ında hazır bulunduğu törende "Bizler Süleyman Ağabey sayesinde Beşiktaşlı olduk. Doğruyu, ve çalışarak kazanmayı onunla öğrendik. Beşiktaş'ı sadece bizlere değil tüm futbolseverlere sevdirdi. Örnek oldu. Bugün buraya tüm kulüp renklerini taşıyan insanları taşıyor. Sevgi, saygı ve hizmet aşkını öğretti. Rakiplere karşı nasıl faır playy içinde davranılmasını gsötredi. Örnek insandı. Gelecek kuşaklara örnek olarak önemli eserler bıraktı. Beşiktaş tarihine baktığımızda tüm gayrimenkul ve eserlerin altında imzası var. Allah mekanını cennet etsin. Ülke olarak çok üzüldük. Başımız sağolsun" dedi

Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Dolmabahçe Camii’ndeki cenaze törenine katıldı. Gençli ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da törende hazır bulundu.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal da cenaze namazına katılanlar arasındaydı. Baykal tabutun başında Muharrem İnce ile yan yana saf tuttu.

Süleyman Seba için düzenlenen törene CHP Grup Başkanvekilliği’nden istifası gündemde olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile birlikte geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze töreninde katıldı ve Muharrem İnce'nin ayrılmasının ardından Baykal ile yan yana saf tuttu.

İlk toplanma yeri Seba'nın evi

Sabah saatlerinde ilk olarak Süleyman Seba'nın cenazesi Amerikan Hastanesi'nden alınarak Beşiktaş'taki evine getirildi... Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da aralarında olduğu kalabalık bir Süleyman Seba'nın evinin önünde buluştu... Kalabalık grubun içinde Beşiktaşlı taraftarların dışında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da dikkatlerden kaçmadı.

Evinin önünde toplanan kalabalık Süleyman Seba için dua etti... Seba için edilen dualar sırasında gözyaşları adeta sel oldu...

Kulüp binası önünde büyük kalabalık

Süleyman Seba'nın cenazesi evinin önünde edilen dualardan sonra Beşiktaş kulüp binasına getirildi. Binlerce kişi burada dakikalarca Süleyman Seba'yı alkışlarıyla uğurladı... Kulüp binasına gelen binlerce isim cenaze aracına karanfiller bıraktı...

Öğrencileri yalnız bırakmadı

Seba'nın naaşı çıkarken hastanede eski talebelerinin yanında olduğu görüldü. Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Gökhan Keskin gibi efsane kadronun efsane isimleri Seba'yı son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu. Beşiktaş Belediyesi Eski Başkanı İsmail Ünal ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedaroğlu da hastaneye gelen isimler arasında yer aldı.

Gordon Milne Süleyman Seba için konuştu:

“Yıllarca emek verdiğimiz ve büyük başarılar yaşadığımız kulübümüz en büyük rengini kaybetti. Kendisi benim için çok ayrı bir yere sahip. Birlikte nice iyi günler yaşadık. Beşiktaş'a bütün ömrünü adamış bir insandı. Tüm Beşiktaş camiasının ve Türkiye'nin başı sağolsun. Duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Çünkü, Süleyman Seba'yla yaşadıklarımız kitaplara sığmaz. Kendisi gibi insanlara, yalnızca Beşiktaş ve Türkiye'nin değil tüm dünyanın ihtiyacı var. Gordon Milne olarak sadece başkanımı değil en büyük dostumu da bugün uğurluyorum. Hepimizin tekrar başı sağolsun.”