Süleyman Demirel'in suikastçisi öldü

Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da ağabeyi olan İbrahim Gümrükçüoğlu, 18 Mayıs 1996 tarihinde bugünkü Outlet Center Alışveriş Merkezi'nin temel atma töreni sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e suikast girişiminde bulunmuştu. Süleyman Demirel konuşmasını tamamladıktan hemen sonra yanına yaklaşan İbrahim Gümrükçüoğlu tabancasını çıkardığı anda, ilk müdahaleyi koruma müdürü Şükrü Çukurlu yapmıştı. Elindeki tabancayı almaya çalışırken ateş alması sonucu Şükrü Çukurlu kolundan yaralanmış, mermi daha sonra gazeteci İhsan Yılmaz'ın ayağına saplanmıştı. Olay sırasında Şükrü Çukurlu yaralı halde Süleyman Demirel'i emniyeti aldıktan sonra, diğer korumalar saldırganı etkisiz hale getirmişti.

Bu olayın ardından gözaltına alınan Gümrükçüoğlu, avukatlarının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu 'na sevkedilmiş, 3 haftalık kontrolden sonra 'Paranoid Sendrom' teşhisi konulmuştu. O tarihte İstanbul 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, Gümrükçüoğlu'nu, cezai ehliyetinin bulunmadığına karar vererek 1 yıl gözetimde tutulmak kaydıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne göndermişti. Saldırgan, 1 yılın sonunda akıl hastalığı ve zayıflığına rastlanmadığı belirtilerek taburcu edilmiş, ardından İstanbul'da eczacılığa devam etmişti.

Dün gece ölen ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen İbrahim Gümrükçüoğlu'nun cenazesi bugün Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ne bağlı Derbet semtindeki mezarlıkta toprağa verilecek.