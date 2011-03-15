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Yaşam

SÜLEYMAN DEMİREL'DEN TATLISES'E ZİYARET İSTANBUL (A.A)

15 Mart 2011 22:15

-SÜLEYMAN DEMİREL'DEN TATLISES'E ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Demirel, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İbrahim Tatlıses'in çirkin bir saldırıya uğradığını belirterek, ''Bu saldırıyı kınıyorum. Ailesine geçmiş olsun demeye geldim. Bir an evvel iyileşmesini istiyorum'' dedi. ''O büyük bir adamdır'' diyen Demirel, milletin duasının onunla beraber olduğunu ifade ederek ''İnşallah en kısa zamanda aramıza döner'' diye konuştu. Bu arada Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Tilbe ile Ferhat Güzel'in de Tatlıses'i ziyarete geldikleri öğrenildi.

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