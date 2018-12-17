Sular çekildi, eski mezarlık ortaya çıktı

Tokat’ın Almus ilçesindeki baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle birlikte eski mezarlık alanı ortaya çıktı. Define avcılarının kazı yaptığı alanda insan kemikleri çevreye dağıldı.

Almus’ta 1966 yılında yapılan Almus Baraj Gölü'ndeki su seviyesi yaklaşık 200 metre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte ilçenin karşı kıyısında, baraj yapılmadan önce Armutalan Köyü yerleşim yeri olarak kullanılan bölge, 52 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Armutalan Köyü'nün eski mezarlığı olduğu belirlenen alan ise kaçak kazı yapan definecilerin hedefi haline geldi.

İzinsiz kazı yapılan mezarlıkta çok sayıda insan kemiğinin çevreye dağıldığı görüldü.