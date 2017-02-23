Sular altında kalan Artemis için restorasyon ihalesi

Dünyanın 7 Harikası’ndan biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine Efes antik kenti ile birlikte giren Artemis Tapınağı’nın kaderine terk edilmiş bataklık haline gelmesinin gündeme olmasının ardından her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği tapınak için Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı. Kültür ve Sanat Bakanı Nabi Avcı bürokratlara talimat vererek tapınak alanının düzeltilmesini istedi. Çevre düzenlemesi ve gezi güzergâhı için nisan ayında ihale açılacak.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, tapınakla ilgili halihazırda bir proje olduğunu ve bunu hızlandırdıklarını ifade eden Avcı şöyle konuştu:

"Artemis’e yakışır bir projeyi hayata geçireceğiz. Buradaki eserlerin yurt dışına götürüldüğünü de gelen ziyaretçilere anlatmalıyız. Orada askeriyeye ait bir binayı almışız. Orayı da enformasyon binası olarak kullanabiliriz. Gelen ziyaretçiler burada bilgilendirilir. Mutlaka bir maketini yapmalıyız ve gelen ziyaretçilere aslının böyle olduğunu anlatmalıyız. Vakit kaybetmeden bu yanlışı düzelteceğiz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Artemis Tapınağı çevre düzenleme projesinin 2017 yatırım programında yer aldığını açıkladı.