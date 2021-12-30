Sulama kanalına sıkışan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına sıkışan sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tarsus Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kanala köpek düştüğü ihbarı yağ-yapması üzerine bölgeye gitti. Merdiven ile su kanalına inen ekipler, sıkışan köpeği uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Battaniyeye sarılan köpek, Tarsus Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek bakıma alındı.

Köpeğe ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Nuri Tehnelder, "Geldiğinde çok ıslak ve üşümüş bir haldeydi. Biz de hemen tedavisine başladık. Şimdi genel sağlık durumu iyi. Dostumuz burada iyileşene kadar güvende olacak" dedi. (DHA)