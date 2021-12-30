T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sulama kanalına sıkışan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

30 Aralık 2021 16:30

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına sıkışan sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tarsus Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kanala köpek düştüğü ihbarı yağ-yapması üzerine bölgeye gitti. Merdiven ile su kanalına inen ekipler, sıkışan köpeği uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Battaniyeye sarılan köpek, Tarsus Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek bakıma alındı.

Köpeğe ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Nuri Tehnelder, "Geldiğinde çok ıslak ve üşümüş bir haldeydi. Biz de hemen tedavisine başladık. Şimdi genel sağlık durumu iyi. Dostumuz burada iyileşene kadar güvende olacak" dedi. (DHA) 

MersinTarsussulama kanalısokak köpeğibelediye ekiplerikurtarıldı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24