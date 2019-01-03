Şükrü Erbaş'ın şiirdeki 40. yılı için armağan kitap

BirGün gazetesi editörü Burak Abatay, Türk şiirinin usta isimlerinden Şükrü Erbaş’ın 40’ıncı sanat yılı adına bir kitap hazırladı.

Kırmızı Kedi Yayınları etiketiyle çıkan “Bir Dünya Şarkısı Şükrü Erbaş” kitabında Burak Abatay, Semih Gümüş, İlknur Özdemir, Haydar Ergülen, Ahmet Telli, Semih Poroy, Ethem Baran, Aydın Çubukçu, Abdullah Ataşçı, Bedia Koçakoğlu, İsmail Mert Başat, Şehmus Ay, Eray Canberk, Hüseyin Şahin, Deniz Durukan, Betül Dünder, Rahmi Emeç, Şeref Bilsel, Mahmut Temizyürek, C. Hakkı Zariç, Fatin Kanat, Kenan Kocatürk, Zeynep Altıok Akatlı, Mehmet Özer, Eren Aysan, Emel İrtem, Didem Gülçin Erdem, Gökçenur Ç., Selahattin Yolgiden’in yazıları bulunuyor.

Yazarlar, Erbaş ile ilgili kendilerini etkileyen yazıları kaleme aldı.

Kitap, “Şükrü Erbaş’ın ilk şiiri Varlık dergisinin Şubat 1978 sayısında yayımlandı” cümlesiyle başlıyor.

Burak Abatay kimdir?

1 Nisan 1992 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Pendik’te, lise eğitimini Tuzla’da tamamladı. 2015 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılından itibaren BirGün gazetesinde kültür-sanat röportajları ve yazıları kaleme aldı. Varlık, yeni e, Papirüs ve Absent dergilerinde şiirleri yayımlandı. 2016 yılında başladığı BirGun.net editörlüğüne hâlen devam ediyor.