Şükriye Tutkun'dan, "Hatam olabilir" diyen Erkan Oğur'a tepki: İbrahim Kalın'dan ben özür diliyorum

AKP'ye yakınlığıyla bilinen sanatçı Şükriye Tutkun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın türküsünün düzenlemesini yapmasının ardından gelen eleştirilere "Hatam olabilir" diye yanıt veren müzisyen Erkan Oğur'a tepki gösterirken, "İbrahim Kalın'dan ben özür diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Hiç Oldum" adlı türküsünün düzenlemelerini yaptığı ve eşlik ettiği gerekçesiyle eleştirilen müzisyen Erkan Oğur, “İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek” açıklamasını yaptı.

Sanatçı Şükriye Tutkun ise Erkan Oğur'un bu açıklamasına Twitter'dan tepki gösterdi. Tutkun, "İbrahim Kalın bey, politik görüşüne bakmaksızın sanatçı kişiliğinden dolayı Erkan Oğur ile çalışabilecek kadar müziksever, ama müziğin evrensel olduğunu savunan solcu dostlarımız, sırf politik görüşü sebebiyle kendi ülkesinin müzik insanına kıyabiliyor. Müzik hani evrenseldi? "Devletle ilgili görevine saygınız olmayabilir, akademik kariyerine de, ama bir müzisyenin bir müzisyene bu şekilde yanıt vermesi çok kırıcı. Halk müziğine gönül vermiş bir müzisyen olarak bu davranıştan ötürü İbrahim Kalın'dan ben özür diliyorum" ifadesini kullandı.