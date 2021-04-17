T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şükriye Tutkun'dan, "Hatam olabilir" diyen Erkan Oğur'a tepki: İbrahim Kalın'dan ben özür diliyorum

17 Nisan 2021 13:09

AKP'ye yakınlığıyla bilinen sanatçı Şükriye Tutkun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın türküsünün düzenlemesini yapmasının ardından gelen eleştirilere "Hatam olabilir" diye yanıt veren müzisyen Erkan Oğur'a tepki gösterirken, "İbrahim Kalın'dan ben özür diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Hiç Oldum" adlı türküsünün düzenlemelerini yaptığı ve eşlik ettiği gerekçesiyle eleştirilen müzisyen Erkan Oğur, “İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek” açıklamasını yaptı.

Sanatçı Şükriye Tutkun ise Erkan Oğur'un bu açıklamasına Twitter'dan tepki gösterdi. Tutkun, "İbrahim Kalın bey, politik görüşüne bakmaksızın sanatçı kişiliğinden dolayı Erkan Oğur ile çalışabilecek kadar müziksever, ama müziğin evrensel olduğunu savunan solcu dostlarımız, sırf politik görüşü sebebiyle kendi ülkesinin müzik insanına kıyabiliyor. Müzik hani evrenseldi? "Devletle ilgili görevine saygınız olmayabilir, akademik kariyerine de, ama bir müzisyenin bir müzisyene bu şekilde yanıt vermesi çok kırıcı. Halk müziğine gönül vermiş bir müzisyen olarak bu davranıştan ötürü İbrahim Kalın'dan ben özür diliyorum" ifadesini kullandı. 

Erkan Oğur, gelen eleştirilerle ilgili, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim. Benim Saray ve kendi menfaati için müzik yapan birisi olduğumu ifade edenler oldu. Tersine, Saray'ın verdiği ödülü kabul etmemiştim. Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - İbrahim Kalın'ın türküsünde kopuz çaldığı için eleştirilen Erkan Oğur: Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi

TIKLAYIN - İbrahim Kalın'a eşlik eden Erkan Oğur gündem oldu: Saray, konu müzik olunca "liyakat" demiş!

 

şükriye tutkunibrahim kalınerkan oğurhiç oldum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24