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Politika

"Şükreden Türk kadınının yerini ekonomik özgürlüğünü sağlayamazsa zayıf olduğunu düşünen kadınlar aldı"

RTÜK üyesi Çıplak: Yu­va­yı di­şi kuş ya­par, ka­dı­nın bu kod­la­rıy­la med­ya oy­na­mak­ta­dı­r

26 Eylül 2015 19:17

Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu (RTÜK) Üye­si ve baş­kan ada­yı MHP'li Esat Çıp­lak, "Top­lum­sal ay­rış­ma­la­ra mü­da­ha­le ala­nı olan med­ya­nın dü­zen­le­yi­ci de­net­le­yi­ci ku­ru­mu mu­ha­lif ka­nal­lar üze­rin­de so­pa ola­rak kul­la­nıl­dı­" dedi. RTÜ­K’­ün 5 oyu sağ­la­ya­ma­dı­ğı için baş­kan­lık se­çi­mi­nin ger­çek­le­şe­me­di­ği­ne de­ği­nen Çıp­lak, en kı­sa za­man­da se­çim­den olum­lu so­nuç çı­ka­ca­ğı­nı ak­tar­dı. Baş­kan ol­ma­sı ha­lin­de ya­pa­ca­ğı ilk işin ku­rum­sal­laş­mak ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

Medyanın kadınların kodlarıyla oynadığını iddia eden Çıplak, "Her du­rum­da ha­li­ne şük­re­dip sab­re­den, ken­di ayak­la­rı üze­rin­de du­ra­bi­len güç­lü Türk ka­dı­nın ye­ri­ni is­yan eden ve hep da­ha faz­la­sı­nı is­te­yen, eko­no­mik öz­gür­lü­ğü­nü sağ­la­ya­ma­dık­ça za­yıf ol­du­ğu­nu dü­şü­nen, do­yum­suz ka­dın ti­pi al­mak­ta­dır. Yu­va­yı di­şi kuş ya­par, bi­lin­çal­tı kod­la­rıy­la ye­tiş­ti­ri­len ka­dı­nın bu kod­la­rıy­la med­ya oy­na­mak­ta­dı­r" ifadelerini kullandı.

 

"RTÜK mu­ha­lif ka­nal­lar üze­rin­de so­pa ola­rak kul­la­nıl­dı"

 

Bugün gazetesinden Fatma Eren'e konuşan Çıplak'ın açıklamaları şöyle:

“Dö­nem dö­nem Türk mil­le­ti­ne mu­sal­lat olan maz­lum­lar tü­rer. Dö­nem­sel maz­lum­lar or­tak düş­ma­nı­nız ada­let, ma­su­mi­yet, vic­dan, mer­ha­met, sa­mi­mi­yet, iç­ten­lik, saf­lık, dü­rüst­lük, te­miz yü­rek­li­lik, hak, hak­ka­ni­yet gi­bi in­san­lık de­ğer­le­ri­dir. Maalesef RTÜK de bu top­lum­sal kı­rıl­ma­lar­dan top­lu­mun tüm kat­man­la­rı gi­bi et­ki­len­di. Üs­te­lik da­ha yo­ğun ve da­ha yıp­ra­tı­cı ola­rak. Top­lum­sal ay­rış­ma­la­ra mü­da­ha­le ala­nı olan med­ya­nın dü­zen­le­yi­ci de­net­le­yi­ci ku­ru­mu mu­ha­lif ka­nal­lar üze­rin­de so­pa ola­rak kul­la­nıl­dı­.

Tür­ki­ye'de ya­yın­cı­lık ko­nu­sun­da ku­rum­sal­laş­tı­ğı­na inan­dı­ğı­mız dört beş ku­rum­dan bi­ri­si­ne, ku­rul­du­ğun­dan be­ri en az ce­za ile mu­ha­tap olup, 17 Ara­lık iti­ba­riy­le acı­ma­sız­ca bir lin­çe uğ­ru­yor­sa bu­nu ya­yın il­ke­le­ri­ne uy­ma­dı­ğı ile izah ede­me­yiz. Ge­zi olay­la­rı sü­re­cin­de Halk TV’­ye ya­pı­lan linç gi­ri­şi­mi­nin ben­ze­ri bu­gün de baş­ka­la­rı­na ay­nen ya­şa­tı­lı­yor. Bu­nu vic­da­nı­mı­za, ada­let an­la­yı­şı­na, hak­ka, hu­ku­ka sığ­dı­ra­ma­yı­z.

 

"Medya reyting için toplumun yaşam tarzından aldıklarını süsleyip alıcısına sunar"

 

Ü­ye­le­rin ye­ter­li des­te­ği­nin oluş­ma­sı ha­lin­de baş­kan olur­sam ön­ce­lik­li işim Ku­ru­lu ku­rum­sal­laş­tır­mak ola­cak­tır. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı, il­gi­li ka­nun­lar, ev­ren­sel hu­kuk ku­ral­la­rı ve ka­mu ya­ra­rı ile tam bir ta­raf­sız­lık, ba­ğım­sız­lık, de­mok­ra­si, in­san hak­la­rı, ah­lâk, eşit­lik il­ke­le­ri çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci iş­le­vi­ni ek­sik­siz yü­rü­te­cek­tir. Ku­rum­sal kim­lik­te say­gın­lık ve gör­sel işit­sel ya­yın sek­tö­rü ile sü­rek­li iş­bir­li­ği ha­lin­de ku­rum­sal de­ği­şik­lik­ler yap­mak he­def­le­rim ara­sın­da­.

Medya topluma yön verdiği gibi, toplum da medyaya
yön verir. Medya reyting için toplumun yaşam tarzını irdeler ve aldıklarını süsleyip alıcısına yani topluma sunar. Dolayısıyla yaygın olmayan yaşam tarzı yaygın hale gelebilir. O yüzden kullanılan dili iyi ayarlamak lazım.

Her du­rum­da ha­li­ne şük­re­dip sab­re­den, ken­di ayak­la­rı üze­rin­de du­ra­bi­len güç­lü Türk ka­dı­nın ye­ri­ni is­yan eden ve hep da­ha faz­la­sı­nı is­te­yen, eko­no­mik öz­gür­lü­ğü­nü sağ­la­ya­ma­dık­ça za­yıf ol­du­ğu­nu dü­şü­nen, do­yum­suz  ka­dın ti­pi al­mak­ta­dır. Yu­va­yı di­şi kuş ya­par, bi­lin­çal­tı kod­la­rıy­la ye­tiş­ti­ri­len ka­dı­nın bu kod­la­rıy­la med­ya oy­na­mak­ta­dı­r."

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