"Şükreden Türk kadınının yerini ekonomik özgürlüğünü sağlayamazsa zayıf olduğunu düşünen kadınlar aldı"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi ve başkan adayı MHP'li Esat Çıplak, "Toplumsal ayrışmalara müdahale alanı olan medyanın düzenleyici denetleyici kurumu muhalif kanallar üzerinde sopa olarak kullanıldı" dedi. RTÜK’ün 5 oyu sağlayamadığı için başkanlık seçiminin gerçekleşemediğine değinen Çıplak, en kısa zamanda seçimden olumlu sonuç çıkacağını aktardı. Başkan olması halinde yapacağı ilk işin kurumsallaşmak olduğunu vurguladı.
Medyanın kadınların kodlarıyla oynadığını iddia eden Çıplak, "Her durumda haline şükredip sabreden, kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü Türk kadının yerini isyan eden ve hep daha fazlasını isteyen, ekonomik özgürlüğünü sağlayamadıkça zayıf olduğunu düşünen, doyumsuz kadın tipi almaktadır. Yuvayı dişi kuş yapar, bilinçaltı kodlarıyla yetiştirilen kadının bu kodlarıyla medya oynamaktadır" ifadelerini kullandı.
"RTÜK muhalif kanallar üzerinde sopa olarak kullanıldı"
Bugün gazetesinden Fatma Eren'e konuşan Çıplak'ın açıklamaları şöyle:
“Dönem dönem Türk milletine musallat olan mazlumlar türer. Dönemsel mazlumlar ortak düşmanınız adalet, masumiyet, vicdan, merhamet, samimiyet, içtenlik, saflık, dürüstlük, temiz yüreklilik, hak, hakkaniyet gibi insanlık değerleridir. Maalesef RTÜK de bu toplumsal kırılmalardan toplumun tüm katmanları gibi etkilendi. Üstelik daha yoğun ve daha yıpratıcı olarak. Toplumsal ayrışmalara müdahale alanı olan medyanın düzenleyici denetleyici kurumu muhalif kanallar üzerinde sopa olarak kullanıldı.
Türkiye'de yayıncılık konusunda kurumsallaştığına inandığımız dört beş kurumdan birisine, kurulduğundan beri en az ceza ile muhatap olup, 17 Aralık itibariyle acımasızca bir linçe uğruyorsa bunu yayın ilkelerine uymadığı ile izah edemeyiz. Gezi olayları sürecinde Halk TV’ye yapılan linç girişiminin benzeri bugün de başkalarına aynen yaşatılıyor. Bunu vicdanımıza, adalet anlayışına, hakka, hukuka sığdıramayız.
"Medya reyting için toplumun yaşam tarzından aldıklarını süsleyip alıcısına sunar"
Üyelerin yeterli desteğinin oluşması halinde başkan olursam öncelikli işim Kurulu kurumsallaştırmak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ilgili kanunlar, evrensel hukuk kuralları ve kamu yararı ile tam bir tarafsızlık, bağımsızlık, demokrasi, insan hakları, ahlâk, eşitlik ilkeleri çerçevesinde düzenleyici ve denetleyici işlevini eksiksiz yürütecektir. Kurumsal kimlikte saygınlık ve görsel işitsel yayın sektörü ile sürekli işbirliği halinde kurumsal değişiklikler yapmak hedeflerim arasında.
Medya topluma yön verdiği gibi, toplum da medyaya
yön verir. Medya reyting için toplumun yaşam tarzını irdeler ve aldıklarını süsleyip alıcısına yani topluma sunar. Dolayısıyla yaygın olmayan yaşam tarzı yaygın hale gelebilir. O yüzden kullanılan dili iyi ayarlamak lazım.
Her durumda haline şükredip sabreden, kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü Türk kadının yerini isyan eden ve hep daha fazlasını isteyen, ekonomik özgürlüğünü sağlayamadıkça zayıf olduğunu düşünen, doyumsuz kadın tipi almaktadır. Yuvayı dişi kuş yapar, bilinçaltı kodlarıyla yetiştirilen kadının bu kodlarıyla medya oynamaktadır."