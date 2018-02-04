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Suits'ten ayrılan Meghan Markle'ın yerine geçecek isim belli oldu

Markle Prensi Harry ile nişanlandıktan sonra oyunculuk kariyerini sonlandırmıştı

04 Şubat 2018 13:54

İngilitere tahtının 5. varisiyle nişanalndıktan sonra 7 yıldır rol aldığı Suits dizisiden ayrılan Meghan Markle yerine geçecek isim belli oldu. Grey's Anatomy dizisiyle tanınan Katherine Heigl, Suits'in sekizinci sezonunun oyuncu kadrosuna dahil oldu. Aktris, yıl sonunda prömiyer yapacak olan yeni sezonda Samantha Wheeler adlı karakteri canlandıracak.

İngiltere tahtının 5. sıradaki varisi Prens Harry ile ABD'li aktris Meghan Markle nişanlandıklarını açıkladıktan sonra, 19 Mayıs'ta da evleneceklerini duyurdu.

Prensi Harry ile nişanlandıktan sonra oyunculuk kariyerini sonlandıran Markle, "Kariyerimin dışına çıkıp enerjimi vermem gereken diğer şeylere odaklanmak çok heyecan verici. Bunu bir değişim ve hayatımdaki yeni bir sayfa olarak görüyorum. 7 yıldır aynı dizide rol alıyorum ve bu bölümü tamamladığımı hissediyorum" sözleriyle Suits dizisine veda etti. 

Suits dizisiden ayrılan Meghan Markle yerine geçecek isim belli oldu. Grey's Anatomy dizisiyle tanınan Katherine Heigl, Suits'in sekizinci sezonunun oyuncu kadrosuna dahil oldu. Aktris, yıl sonunda prömiyer yapacak olan yeni sezonda Samantha Wheeler adlı karakteri canlandıracak.

Suits'i ilk bölümlerinden beri izlediğini söyleyen Katherine Heigl, Pearson Specter Litt ailesinin en yeni üyesi olduğu için çok şanslı olduğunu ifade etti. Emmy ödüllü aktris beyazperdede 27 Dresses, Knocked Up ve The Ugly Truth gibi yapımlarda boy gösterirken ekranda Grey’s Anatomy ve Unforgettable dizilerinde yer aldı.

Diğer yandan Markle ise aylar kalan düğünü için hazırlıklarını sürdürüp Prens Harry ile yardım organizasyonlarına katılmaya devam ediyor. 

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