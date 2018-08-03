Sudoku ve bulmaca zekâ geliştirmiyormuş

İnsanlarda zekâ gelişimine destek olduğu veya genel IQ seviyesine yükselttiği düşünülen Sudoku ve çapraz bulmaca gibi oyunların insan zekâsına etkisi olmadığı öne sürüldü.

Kanada’daki Western Üniversitesi’nin Beyin ve Zekâ Enstitüsü’nde yürütülen çalışmada, araştırmaya katılanlar iki gruba ayrıldı. Birinci grup 20 gün boyunca zekâ geliştirici uygulamalar ve oyunlar oynarken, diğer grup bu sürede hiçbir zekâ geliştirici oyun oynamadı. Daha sonra iki grup aynı teste tabi tutuldu. 20 gün boyunca zekâ geliştirici oyunlar oynayanlar testten diğer grupla benzer sonuçlar aldı.

"Düzenli egzersiz, sosyalleşme, sağlıklı beslenme ve iyi uyku daha önemli"

Araştırma ekibinden Bobby Stojanoski, beyin geliştirici oyunları oynayanların bu tür oyunlar oynamayanlardan daha iyi sonuçlar almadığını belirterek, bilişsel gelişim için düzenli egzersizin, sosyalleşmenin, sağlıklı beslenmenin ve iyi uykunun daha önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları ‘Neuropsychologia’ dergisinde yayınlandı.