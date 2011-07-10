T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sudi Özkan: Belaruslu kadından kadın olmaz

Özkan, "Belaruslu kadından kadın olmaz. Bunlar için ilişki yaşamak, lavaboda el yıkamak gibi bir şey" dedi.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yedi yıldır evli olduğu Belaruslu Katsiaryna Schulkevitch’e boşanma davası açan Sudi Özkan, ayrılığa kültür farklılığının neden olduğunu söyledi. Özkan, "Belaruslu kadından kadın olmaz. Bunlar için ilişki yaşamak, lavaboda el yıkamak gibi bir şey" dedi.



Hürriyet gazetesinden Demirhan Hararlı'nın haberine göre; ‘Kumarhabeler kralı’ olarak tanınan işadamı Sudi Özkan, Kumburgaz’daki Princess adlı otelinde garson olarak çalışan, kendisinden 40 yaş küçük Belaruslu (Beyaz Rus) Katsiaryna Schulkevitch ile ilişki yaşamaya başlamış, çift 2004 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özkan, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla üç çocuğunun annesi Schulkevitch’e Sarıyer Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.


Evlilik sözleşmesi  

Belarus’un başkenti Minsk’te yaşayan Özkan, ayrılığa kültür farklılığının neden olduğunu söyledi: “Evet, boşanmak istediğim doğru. Dava açtık. Aramızda kültürel farklılıklar olduğu için anlaşamıyoruz. Evlilik sözleşmesi yaptığımız için kendisinin benden alacağı hiçbir şey yok. Ama ben çocuklarımın velayetini almak istiyorum. Belaruslu kadından kadın olmaz. Bunlar için ilişki yaşamak, lavaboda el yıkamak gibi bir şey. Çok güzel insanlar ama hiçbir şeye aldırmıyorlar. Bunlarda kıskançlık gibi bir şey de yok.”
 

Artık evlenmem 

“Birinci eşimden boşandığım sırada boşluğa düşmüştüm, ikinci evliliğimi o yüzden yaptım” diyen Özkan, bir daha evlenmek istemediğini de sözlerine ekledi: “Bundan sonra evlenmek istemiyorum. İlk eşimden iki, bu hanımdan da dört çocuğum var. Bundan sonra evlenmek için deli olmak lazım.”



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24