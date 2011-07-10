Sudi Özkan: Belaruslu kadından kadın olmaz

T24 - Yedi yıldır evli olduğu Belaruslu Katsiaryna Schulkevitch’e boşanma davası açan Sudi Özkan, ayrılığa kültür farklılığının neden olduğunu söyledi. Özkan, "Belaruslu kadından kadın olmaz. Bunlar için ilişki yaşamak, lavaboda el yıkamak gibi bir şey" dedi.





Hürriyet gazetesinden Demirhan Hararlı'nın haberine göre; ‘Kumarhabeler kralı’ olarak tanınan işadamı Sudi Özkan, Kumburgaz’daki Princess adlı otelinde garson olarak çalışan, kendisinden 40 yaş küçük Belaruslu (Beyaz Rus) Katsiaryna Schulkevitch ile ilişki yaşamaya başlamış, çift 2004 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özkan, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla üç çocuğunun annesi Schulkevitch’e Sarıyer Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.



Evlilik sözleşmesi

Belarus’un başkenti Minsk’te yaşayan Özkan, ayrılığa kültür farklılığının neden olduğunu söyledi: “Evet, boşanmak istediğim doğru. Dava açtık. Aramızda kültürel farklılıklar olduğu için anlaşamıyoruz. Evlilik sözleşmesi yaptığımız için kendisinin benden alacağı hiçbir şey yok. Ama ben çocuklarımın velayetini almak istiyorum. Belaruslu kadından kadın olmaz. Bunlar için ilişki yaşamak, lavaboda el yıkamak gibi bir şey. Çok güzel insanlar ama hiçbir şeye aldırmıyorlar. Bunlarda kıskançlık gibi bir şey de yok.”



Artık evlenmem

“Birinci eşimden boşandığım sırada boşluğa düşmüştüm, ikinci evliliğimi o yüzden yaptım” diyen Özkan, bir daha evlenmek istemediğini de sözlerine ekledi: “Bundan sonra evlenmek istemiyorum. İlk eşimden iki, bu hanımdan da dört çocuğum var. Bundan sonra evlenmek için deli olmak lazım.”