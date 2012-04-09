Sudanlı gençler Kıvanç ve Polat gibi saç istiyor

Sudan’ın başkenti Hartum’da erkek berberleri ile güzellik salonlarının hemen hemen hepsinde “Kurtlar Vadisi”nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, “Gümüş”ün Muhanned adıyla bilinen başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ve “Ezel”in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun posterleri var. Sudan’daki Türk berberleri, saçlarını Polat Alemdar, Muhanned, Ezel ve trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu gibi kestirmek isteyen Sudanlılar’ın akınına uğruyor.

Kıvanç'a benzemek için sarıya boyatıyorlar

Başkent Hartum’da berber dükkanı bulunan Mehmet Kazan, Sudanlılar’ın saç tarzının Türk sanatçılar gibi kesilmesinin çok zor olduğunu anlatarak, bazı gençlerin Kıvanç Tatlıtuğ’a benzemek için saçlarını sarıya boyattığını söyledi. Müşterilerine sarı saç rengini çoğu zaman tavsiye etmediğini, fakat ısrar üzerine boyamak zorunda kaldığını ifade eden Kazan, “Bu bölgede Necati Şaşmaz ve Kıvanç Tatlıtuğ çok tutuluyor. Bizler Türk berberi olduğumuz için bize gelen müşterilerin ilk isteği, saç kesimini Türk oyuncular gibi yapıp yapamayacağımız şeklinde” dedi.

Burada daha çok tanınıyorlar

Hartum’da berber dükkanı işleten Muhammed Hasan da Türk sanatçıların posterlerinin müşteriler üzerinde olumlu etki yarattığını belirterek, Türk sanatçılara olan ilginin sadece dizilerden değil, Sudan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerden de kaynaklandığını söyledi. Hartum’un en işlek caddesinde berber dükkanı olan Süleyman Çay ise Türk dizilerinde başrol oynayan karakterlerin Sudan’da belki de Türkiye’den daha fazla tanındığına dikkati çekerek, “Polat Alemdar, Ezel ve Muhanned, Ortadoğu ve Kuzey Afrika insanın en sevdiği karakterler haline geldi. Bize tıraş olmak için gelen hemen hemen herkes önce bu sanatçıları soruyor. Posterlerin önünde resim çektirenler, saç şekli Polat Alemdar’a benzesin isteyenler var” diye konuştu.



Sudan’daki berberlerin duvarlarını birkaç yıl öncesine kadar Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve diğer batılı sanatçıların posterleri süslüyordu. Onların yerini artık Necati Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Barış Akarsu’nun posterleri aldı.