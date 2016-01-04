Sudan, İran büyükelçisini sınır dışı ediyor

İran'la idam krizi sonrasında diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan'a Sudan da katıldı. Hartum yönetimi, İran büyükelçisinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre; Suudi Arabistan Başbakan Yardımcısı Emir Bin Muhammed bin Selman, Sudan Devlet bakanı Taha Osman Hüseyin'le telefonda görüştüğünü ve İranlı diplomatların Sudan’dan sınır dışı edileceği bilgisini aldığını aktardı.



Suudi Arabistan'ın ülkedeki Şii din adamlarından Şeyh Nimr Bakır el-Nimr'i idam etmesinden sonra İran'daki Suudi temsilcilikleri ateşe verilmişti. Dün Arap Birliği bu olaydan İran'ı sorumlu tutarak tüm Arap devletlerin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu duyurmuştu.



Riyad yönetiminin İran'la tüm diplomatik ilişkilerini durdurduğunu açıklamasının ardından sabah saatlerinde Bahreyn de Tahran yönetimiyle ilişkilerini kestiğini ilan etmiş, Birleşik Arap Emirlikleri ise Tahran'daki temsil seviyesini düşürme kararı almıştı.