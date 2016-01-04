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Yaşam
Deutsche Welle

Sucuğa at penisi deyince kovuldu

Facebook paylaşımında Kırgız sucuğunu at penisine benzeten Büyük Britanya vatandaşı, Kırgızistan’dan sınırdışı edildi.

04 Ocak 2016 22:21


Kırgızistan'ın Karakol kentinde çalışan Michael Mcfeat, Facebook'taki paylaşımında, Kırgızların bayramlarda “kendi özel lezzetleri olan at penisini” yemek için sıraya girdiğini yazmıştı.

Kanadalı Centerra Gold şirketi tarafından işletilen altın madeninde çalışan İskoç Mcfeat'in yeni yıl mesajı, aynı bölgede çalışan maden işçileri arasında öfke dalgası yarattı.

Mcfeat, Facebook hesabı üzerinden 2 Ocak tarihinde bir özür mesajı yayınlayarak kimseyi incitmek istemediğini belirtti. Ancak bu mesaj da öfkeyi dindirmedi. Maden işçileri 2-3 Ocak tarihlerinde bir günlük grev kararı aldı.

Büyük Britanya vatandaşı şikayetler üzerine, halkı etnik farklılık gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etme suçu işlediği şüphesiyle polis tarafından pazar günü gözaltına alındı.

Karakol kentindeki mahkeme Mcfeat'in ülkede yasadışı olarak bulunduğuna ve 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, sanığın halkı tahrik suçu işlediği yönünde ise eldeki delillerin yetersiz olduğuna karar verdi. Kırgızistan'da bu suç, 3 ila 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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