Suç örgütü kurmaktan tutuklanan sanık: Karara da mahkemeye de saygı duymuyorum!

İzmir'de özel yetkili mahkemede yargılanarak 30 yıla kadar çeşitli oranlarda ceza alan 9 sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmaya başladı. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanıklardan bazıları reddi hâkim talebinde bulunurken, sanıklardan Önder Ercan, "Vereceğiniz karara da heyetinize de saygı duymuyorum" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, yaklaşık 8 yıl önce 'suç amaçlı örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'silahla yaralama', 'tehdit ve hakaret' gibi çeşitli suçlardan tutuklandıktan sonra İzmir'deki Özel Yetkili Mahkeme'de yargılanarak 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası alan 9 sanık, Yargıtay'ın bazı kararları bozmasının ardından Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladı. İzmir'de tutuklu Veli Gürocak, Konya'da tutuklu Fehmi Sinan Aydoğdu ve Isparta'da tutuklu Muhammet Ali Rıza Ünal duruşmaya katılırken, Önder Ercan, Salim Soylu, Hakan Berra, Mustafa Zirek, Hüseyin Ordukaya ve Emin Karatay ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlanarak duruşmaya dahil oldu. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.



"Bizi FETÖ'cüler tutukladı"





Kimlik tespitleri yapıldıktan sonra mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma ve onama ilamlarını hatırlatarak, sanıklara söz verdi. İlk sözü alan Veli Gürocak şöyle savunma yaptı:



"Bizler paralel yapı olarak bilinen FETÖ'cüler tarafından uydurma suçlarla, yine paralelci hakimler tarafından akıl almaz cezalara çarptırıldık. Mahkemenizde adil yargılama yapılacağına inancım olmadığından dolayı reddi hakim talebinde bulunuyorum. Mahkemenizi ilgilendiren tek bir dosya vardır. Dolayısıyla yetkisizlik kararı verilmesini talep ediyorum."



Diğer sanık Fehmi Sinan Aydoğdu, "Özel yetkili mahkeme tarafından hiç işlemediğim bir suçtan dolayı 19 yıl 8 ay hapis cezası aldım. Boşu boşuna hapiste yatıyorum. Siz paralel misiniz? Öylesiniz ve adil yargılama yapmayacaksınız. Ben de reddi hakim talebinde bulunuyorum" diye konuştu.



"Karara da mahkemeye de saygı duymuyorum!"





Sanık Önder Ercan ise reddi hakim talebinde bulunacak bir durum söz konusu olmadığını, ancak anayasa gereği yargılamanın suç mahallinde yapılması gerektiğini belirtti. Mahkemenin davayı kabul etmesine şaşırdığını kaydeden Önder Ercan, şöyle dedi:



"Yalvaç gibi bir yerde mahkemenizin bu dosyayı kabul etmesini hayretle izliyorum. Zira mahkemenizi ilgilendiren sadece Sabri Gürdallı dosyası vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın özel yetkili mahkemeler tarafından adil olmayan yargılamalar yapıldığına ilişkin açıklaması vardır ve HSYK bu yargılamaları yapan FETÖ mensubu yargıçlar hakkında soruşturma başlatmıştır. Böyle bir durum söz konusu iken mahkemeniz neyin iddiasındadır? Kafanızda peşin karar ve hüküm mü vardır? Vereceğiniz karara da heyetinize de saygı duymuyorum. Savunma yapmayacağım, duruşmalara da katılmayacak, avukatıma da katılmaması için talimat vereceğim. Sadece peşin hükmünüzü dinlemek için karar duruşmasında hazır olacağım. Sayın savcı 30 yıl hakkımda kesinleşmiş cezam olmasına rağmen tutuklama talep ediyor. Daha yasayı bile bilmiyor. Avukatlıktan mı geçmiştir, hangi hukuk fakültesinden mezun olmuştur? Ya da özel mi gönderilmiştir? Yapmayın. Burada kendinize göre bir tiyatro kurmuşsunuz onu oynuyorsunuz."

Yeniden söz verilmesi üzerine konuşan Veli Gürocak, "Ne kadar talebimiz olmuşsa iddia makamı daha dosyayı incelemeden hepsini reddetti. Böyle bir savcı ve heyetten adalet beklemiyorum. Bütün taleplerimden vazgeçiyorum, savunma da yapmayacağım, duruşmalara da katılmak istemiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdikten sonra verdiği ara kararda sanıklar ve avukatlarının taleplerini bir sonraki celsede değerlendirmek üzere kabulüne, Yargıtay tarafından bozulan kararlar gereği Veli Gürocak ve Muhammet Ali Rıza Ünal'ın bu davalardan aldıkları cezadan dolayı tahliyelerine karar vererek, duruşmanın ertelenmesini kararlaştırdı.