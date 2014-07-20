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'Şeaciye'de olanları anlatacak kelime yok, semt yanmış, sokak ceset dolu'

AA Muhabiri: Gazze'nin Şeaciye semtinin yarısı yanmış durumda. Sokaklarda bombardımanda öldürülmüş insan cesetleri var. Tıpkı Suriye gibi

20 Temmuz 2014 21:24

İsrail bombardımanı altında kalan Gazze’deki Şeaciye semtine ilk girenlerden AA muhabiri Metin Yükserl Kaya, "Olanları anlatacak kelime yok. Semtin yarısı yanmış. Sokaklarda bombardımanda öldürülmüş insan cesetleri var" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail'in dün geceden itibaren bombardımana tabi tuttuğu Gazze'nin doğusundaki Şeaciye Mahallesine girdi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün "Ölü ve yaralıların çıkarılması için" 2 saatlik ateşkes önerisinin kabul edilmesinin ardından bölgeye ilk girenlerden AA muhabiri Metin Yüksel Kaya, hayatta kalan insanların kaçmaya çalıştığını belirterek, "Olanları anlatacak kelime yok. Semtin yarısı yanmış durumda. Sokaklarda bombardımanda öldürülmüş insan cesetleri var. Tıpkı Suriye gibi" dedi.

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