T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan intihar saldırısı

Hamas’ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından düzenlenen intihar saldırısında bir İsrail tankı kullanılamaz hale geldi

20 Temmuz 2014 17:58

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Gazze'de, patlayıcı taşıyan bir Filistinlinin İsrail'e ait bir tankını kullanılamaz hale getirdiği bildirildi. 

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentin doğusundaki Şucaiyye mahallesine girmeye çalışan bir İsrail tankının, "Şuvaz 4" (alev) tipi güçlü patlayıcı taşıyan Kassam mensubu tarafından kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. 

Açıklamada, direnişçinin eylemde hayatını kaybettiği ifade edilirken, Tel Aviv'e 3 M75 tipi, Beer Şeva'ya (Biru's-Seba) 8, Aşkelon'a (Askalan) 5 Grad tipi füze atıldığı denildi. 

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde 3, Şecaiyye mahallesinde 1 olmak üzere 4 ana muharebe tankının (Merkava), patlayıcı ve tanksavarlarla imha edildiği kaydedilmişti.  İsrail, 7 Temmuz'da "Koruyucu Hat" adıyla Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, Perşembe akşamı da kara operasyonuna başlamıştı. 

İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 370'e, yaralı sayısının 2 bin 685'e ulaştığı belirtilmişti. 

ETİKETLER

gazzeİzzeddin el Kassam Tugaylarıintihar saldırısıtankisrailfilistinhamas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24