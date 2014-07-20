Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan intihar saldırısı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Gazze'de, patlayıcı taşıyan bir Filistinlinin İsrail'e ait bir tankını kullanılamaz hale getirdiği bildirildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentin doğusundaki Şucaiyye mahallesine girmeye çalışan bir İsrail tankının, "Şuvaz 4" (alev) tipi güçlü patlayıcı taşıyan Kassam mensubu tarafından kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, direnişçinin eylemde hayatını kaybettiği ifade edilirken, Tel Aviv'e 3 M75 tipi, Beer Şeva'ya (Biru's-Seba) 8, Aşkelon'a (Askalan) 5 Grad tipi füze atıldığı denildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde 3, Şecaiyye mahallesinde 1 olmak üzere 4 ana muharebe tankının (Merkava), patlayıcı ve tanksavarlarla imha edildiği kaydedilmişti. İsrail, 7 Temmuz'da "Koruyucu Hat" adıyla Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, Perşembe akşamı da kara operasyonuna başlamıştı.

İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 370'e, yaralı sayısının 2 bin 685'e ulaştığı belirtilmişti.