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Politika

CHP'den Gazze'ye gitme kararı

'CHP sözde değil, özde Filistin halkının yanındadır, riskler ne olursa olsun biz Gazze’ye gideceğiz'

20 Temmuz 2014 19:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ramazan Bayramı’nda bir grup milletvekili ile birlikte Gazze’ye gitmeyi planladıklarını söyledi.

Malatya’da yayın yapan Türkiyem TV’nin ’Siyaset vitrini’ programına katılan Ağbaba, bu konuda Dışişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını ve her türlü cevaba rağmen Gazze’ye gitmekte kararlı olduklarını söyledi. Ramazan Bayramı’nda Filistin’de olmayı planladıklarını belirten Ağbaba, "Sadece açıklamalarla bu iş olmuyor. Biz desteğimizi açık ve net göstermek istiyoruz. Tepelerine 24 saat bomba yağdırılan Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bu şekilde göstereceğiz" dedi.

Filistin’de yaşanan katliamların en büyük sorumlusunun Ak Parti İktidarı olduğunu savunan Ağbaba, şöyle konuştu:

"CHP sözde değil, özde Filistin halkının yanındadır, riskler ne olursa olsun biz Gazze’ye gideceğiz. Gazze halkına moral vereceğiz yaralıları hastanede ziyaret edeceğiz. Onlarla birlikte olduğumuzu tüm dünyaya göstereceğiz. Dünya kamuoyunun da sadece olayı kınamakla yetinmemelerini fiili olarak da harekete geçmelerini bekliyoruz."

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