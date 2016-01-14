'Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza atan Hakkari Üniversitesi'nde görevli okutmana gözaltı

Hakkari Ünivesitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda okutman olarak görev yapan Ümran Roda Suvağcı, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi tarafından kaleme alınan bildiriye imza atması nedeniyle, Hakkari Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla bugün üniversitede gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan Suvağcı serbest bırakıldı.

‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza atan isimlere yönelik cezai yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Daha önce Kayseri Cumhuriyet Savcılığı Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından istifası da istenen Prof. Dr. Bülent Tanju hakkında soruşturma başlatılmış, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Latife Akyüz de bildiriye imza attığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Doğan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, son olarak Hakkari Üniversitesi’ne bağlı yabancı Diller Yüksek okulunda okutman olarak görev yapan Ümran Roda Suvağcı, bildiriye imza attığı gerekçesiyle, savcılığın hakkında açmış olduğu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülen Suvağcı, daha sonra adliye binasına getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Suvağcı serbest bırakıldı.

Başbakan Davutoğlu'ndan tepki

Başbakan Ahmet Davutoğlu da Ankara'daki büyükelçiler toplantısında yaptığı konuşmada akademisyenlerin yayımladığı bildiriye değinerek şunları söyledi:

"Dün gece hayatını kaybeden 5 aylık bebek ve onun annesi, sanki bunlar gaiplerden gelen birileri tarafından öldürüldü, öyle mi? Eşini ve bebeğini kaybeden babanın gözünün içine bakarak, eğer içlerinden gelen sesle, 'Bu ülkede PKK terörü yoktur, bu ülkede sadece devlet katliamı vardır' diyebiliyorlarsa, sadece akademik dünyadan değil, insanlıktan da istifa etmeleri gerekir.”