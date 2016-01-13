Üniversitelerarası Kurul'dan 1128 akademisyene: Akademik özgürlük istismar edilemez

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığını yaptığı Üniversitelerarası Kurul, Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinde bir araya gelen 1128 akademisyenin sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte yaşanan hak ihlallerine karşı yayınladığı barış bildirisini eleştirdi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, akademik özgürlüğün istismar edilemeyeceğin söylendi.

Yurtiçi ve yurt dışında 89 üniversiteden 1128 akademisyenin imza attığı metinde, “devletin bölge halklarına karşı uyguladığı katliam ve sürgün politikalarından vazgeçmesi gerektiği ve sorumluların cezalandırılması” istendi.

DHA’nın haberine göre; Bülent Ecevit Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden gönderilen Üniversitelerarası Kurul adına yazılı açıklamada, bildiriye imza atan öğretim üyelerinin, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, vatandaşlarını açlığa ve susuzluğa mahkum etmekle, yerleşim yerlerine ağır silahlarla saldırmakla, anayasal ve uluslararası hukuku ihlal etmekle, taammüden kıyım ve katliam yapmakla suçladığı” ifade edildi. Bildirinin, sadece bir grup öğretim elemanın kanaatini ifade ettiğini, yükseköğretim sisteminde çalışan 150.000’dem fazla akademisyenin görüşlerini asla temsil etmediğini savunan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Akademik özgürlük, bir ülkenin varlığını, güvenliğini ve bekasını tehdit etmenin aracı olarak istismar edilemez. Akademik özgürlüklere saygı duyan hiçbir demokratik ülke ayrılıkçı teröre desteği ve kendi güvenliğine saldırıyı meşru göremez. Üniversitelerarası Kurul olarak milletimize karşı olan borcumuzun ödenemez olduğu bilinci içinde, ülkemizin bilim ve teknoloji üretimine katkı yapmak ve yükseköğretim vermekle görevli üniversitelerimizin çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini, her türlü tehdidi büyük bir özgüven içinde bertaraf edecek güçte olduğunu ifade etmek isteriz.”