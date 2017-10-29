T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Suç ve Ceza Film Festivali başlıyor

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam on film yarışacak

29 Ekim 2017 20:47

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin programı açıklandı.

Festivalin teması bu yıl “Adalet” olurken etkinlik “Yarışma”, “Panaroma” ve “İz Bırakanlar” seçkisiyle seyircinin karşısına çıkacak. 

Bu bölümler kapsamında 30 tane uzun metrajlı film seyirciyle buluşacak. Gösterimlerin yanı sıra düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları ile Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında seyirciyle buluşacak.

Sam Garbarski imzalı ByeBye Germany / Elveda Almanya festivalin açılış filmi olarak 2 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey’de gösterilecek.

Almanya’nın ünlü oyuncusu Moritz Bleibtreu’nun rol aldığı filmde ayrıca Antie Traue ve Tim Seyfi de yer alıyor. Film Hitler’in düşmesinden sonraki karmaşık süreçte Amerika’ya gitmeye çalışan yedi arkadaşın hikâyesini anlatıyor. 



Ödül 10 bin Euro



Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam on film yarışacak.

En iyi film 10 bin Euro ödül alacak. Festivalin uzun metraj jürisinde Feride Çiçekoğlu (Başkan), Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve Barry Ward yer alıyor

ETİKETLER

Suç ve Ceza film festivaliBye Bye Germany

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24