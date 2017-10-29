Suç ve Ceza Film Festivali başlıyor

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin programı açıklandı.

Festivalin teması bu yıl “Adalet” olurken etkinlik “Yarışma”, “Panaroma” ve “İz Bırakanlar” seçkisiyle seyircinin karşısına çıkacak.

Bu bölümler kapsamında 30 tane uzun metrajlı film seyirciyle buluşacak. Gösterimlerin yanı sıra düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları ile Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında seyirciyle buluşacak.

Sam Garbarski imzalı ByeBye Germany / Elveda Almanya festivalin açılış filmi olarak 2 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey’de gösterilecek.

Almanya’nın ünlü oyuncusu Moritz Bleibtreu’nun rol aldığı filmde ayrıca Antie Traue ve Tim Seyfi de yer alıyor. Film Hitler’in düşmesinden sonraki karmaşık süreçte Amerika’ya gitmeye çalışan yedi arkadaşın hikâyesini anlatıyor.





Ödül 10 bin Euro





Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam on film yarışacak.

En iyi film 10 bin Euro ödül alacak. Festivalin uzun metraj jürisinde Feride Çiçekoğlu (Başkan), Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve Barry Ward yer alıyor