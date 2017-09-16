Şube müdüründen servis şoförlerine uyarı: Öğrencilerle fiziksel temasa girmeyin

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yetim, servis şoförlerini, \"Öğrenciler ile mesafeyi koruyun, hiç biri ile fiziksel temasa girmeyin\" diyerek uyardı.

Çaycuma Kaymakamlığı\'nın koordinesinde, öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde seyahat güvenliğinin sağlanması amacıyla servis şoförlerine yönelik eğitim verildi. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, servis şoförlerinin önemli görevleri olduğunu, taşımanın dışında okul çevrelerinde uyuşturucu kullanımına yönelik bilgi paylaşımında bulunmaları gerektiğini ifade etti. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yetim de şoförlerin ilk olarak yaptıkları işin önemini kavraması gerektiğini söyledi. Küçük bir ihmalin öğrencilerin hayatlarını tehlikeye atabilceğini ifade eden Yetim, şöyle dedi:

\"Onun için sorumluğunuz çok fazla. Bir de öğrencilerle araç içinde mesafeyi koruyun. Öğrenciler ile fiziksel temasa kesinlikle girmeyin. Siz onlara örnek olmalısınız. Öğrenci eve gittiğinde öğretmenini anlattığı kadar şoförlerin davranışlarını da anlatıyor. Kontrolde en çok karşılaştığımız sorun emniyet kemeri takılmamış olması. Önce siz takın ki öğrencilere örnek olun. Hem siz kullanıp hem de öğrencilere bunu kullandıracaksınız. Takmayı reddeden öğrenciyi okul yetkililerine bildirin. Araçlarda kamera sistemi mecburi hale geldi. İstenildiğinde kayıtları vermek zorundasınız. Kayıt süresi en az 7 gün olmalıdır.\"

Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başcavuş Cemal Ceyhun da şoförlere yönetmelik, uygulamalar ve cezalarla ilgili bilgi verdi.



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