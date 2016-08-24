Subaylık süresi artık 28 yıl

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminden bir ay sonra ikinci kez toplanan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında, subayların hizmet süresi 28 yıla indirildi. 434 albayın görev süresi 2 yıl uzatılırken, 568 albay emekliye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, YAŞ toplantısında alınan kararlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos 2016 ile 29 Ağustos 2017 tarihleri arasında uygulayacağı albay hizmet kadrolarının belirlendiği, üst rütbede subay birikiminin kademeli olarak azaltılması maksadıyla 30 Ağustos 2016 tarihinden geçerli olarak subaylar için öngörülen toplam hizmet süresi 28 yıla indirildiği belirtildi. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli 1985, 1986, 1987 ve 1988 neşetli 1020 albaydan; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 372, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 27 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 35 olmak üzere toplam 434 albayın hizmet süresi 30 Ağustos 2016 tarihinden geçerli olmak üzere iki yıl uzatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 470, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 71 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 45 olmak üzere toplam 586 albay emekliye sevk edildi.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren diğer hususların da görüşüldüğü belirtildi. MSB'nin YAŞ kararlarıyla ilgili basın açıklaması şöyle:

"1. Yüksek Askerî Şûra’nın 23 Ağustos 2016 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlar, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.

2. Alınan kararlar neticesinde;

* Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos 2016 ile 29 Ağustos 2017 tarihleri arasında uygulayacağı albay hizmet kadroları belirlenmiş,

* Üst rütbede subay birikiminin kademeli olarak azaltılması maksadıyla 30 Ağustos 2016 tarihinden geçerli olarak subaylar için öngörülen toplam hizmet süresi 28 yıla indirilmiştir.

* Bu kapsamda 1985, 1986, 1987 ve 1988 neşetli Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli 1020 albaydan;

* Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 372,

* Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 27 ve

* Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 35 olmak üzere toplam 434 albayın hizmet süresi 30 Ağustos 2016 tarihinden geçerli olmak üzere iki yıl uzatılmış,

* Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 470,

* Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 71 ve

* Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 45 olmak üzere toplam 586 albay emekliye sevk edilmiştir.

3. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren diğer hususlar görüşülmüştür.