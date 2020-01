İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2014 Şubat ayı rapırunda göre Şubat ayında en az 70 işçi yaşamını yitirdi. İşçi ölümleri en çok inşaat, taşımacılık, tarım ve ticaret/eğitim/büro sektörlerinde ve Adana, Antalya, Hatay ve Kocaeli’nde yaşandı.

Raporda Çocuk, kadın, göçmen ve yaşlı emekçiler korunmadığı belirtildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Şubat 2014 raporu şöyle:

Sigortasız, düşük ücretli, taşeron çalışmanın başat olduğu inşaat sektöründe ölümler oransal olarak da artıyor. “İnşaat işkolu”nda 17’si düşme nedenli olmak üzere 30 işçi can verdi.

Tır, kamyon, minibüs, otobüs, ticari taksi, kargo araçlarını kullanan şoförler ve muavinlerinin güvencesiz çalışma koşulları ölümlere davetiye çıkarıyor. “Taşımacılık işkolu”nda 9 işçi can verdi.

Devlet ister sertifika versin ister yönetmelik çıkarsın tarım sektörü emekçilerinin sorununun özüne değinmiyor. Adı artık “sürü yönetim elemanı” olan çobanların ve mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarında bir değişiklik yok. Tarım işkolunda 7 emekçi can verdi.



Çok farklı meslek gruplarını içeren ticaret/büro/eğitim/güzel sanatlar işkolunun ortak yönünü çalışma koşullarının hızla güvencesizleştirilmesi ve sonucunda emekçilerin işsiz kalması oluşturuyor. Ticaret/büro/eğitim/güzel sanatlar işkolunda 7 emekçi can verdi.



Üçü 14 yaş ve altı, ikisi 15-17 yaş aralığında 5 çocuk işçi can verdi... 12 yaşındaki tarım emekçisi Ahmet Güneysu elektrik çarpması, 15 yaşındaki çoban Seyrani Köstü silahla vurulma, 16 yaşındaki Suriyeli inşaat işçisi Abdul Hakim ve 17 yaşındaki inşaat işçisi Emre Aksüt düşme, 13 yaşındaki futbolcu Yavuzhan Gemisi ise antreman esnasında fenalaşma sonucu can verdi.



4 kadın işçi can verdi... 18 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Sibel Can Polatlı romörktan düşme, 36 yaşındaki halı fabrikası işçisi Fatma Ünlübaş servis kazası, 35 yaşındaki işsiz öğretmen Gamze Filiz Arslan intihar, 25 yaşındaki çocuk giyim mağazası işçisi Derya Borçin ise trafik kazası sonucu can verdi.

İzmirli deri sanayicileri, Antep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı eski Bakan Fatma Şahin ve nice sermaye temsilcileri Suriye savaşındaki rollerini görmezden gelip ekonominin canlanması için Suriyeli işçileri beklediklerini belirten açıklamaları yaparken bu işçiler sigortasız ve ucuz işgücü olarak ölmeye devam ediyorlar.Suriyeli 6 işçi; inşaat işçileri Zeki Cuma Ahmed, Ghaıyath Alezza, Abdul Hakim, Cesim El Musd, Mustafa Javuer ve atık kağıt işçisi Ahmed Melli sigortasız çalışırken ve günde yemek + 10 TL kazanmak için can verdi... 2013 yılında 22 göçmen işçinin yaşamını yitirdiğini tespit etmişken 2014 yılının ilk iki ayında ise şimdiden 13 göçmen işçi aramızdan ayrıldı.



51 yaş ve üstünde çalışan 9 işçi can verdi... Emeklilik çağında aramızdan ayrılan işçiler inşaat, taşımacılık, tarım, tekstil, ticaret ve eğitim işkollarında çalışıyorlardı.

Şubat ayında 5 işçi Adana’da; 4’er işçi Antalya, Hatay ve Kocaeli’nde; 3’er işçi İstanbul, Konya ve Zonguldak’ta can verdi.

İş cinayetlerinin sorumluları devlet ve sermayedir. Yaşanan her işçi ölümünde adalet sağlanmalı ve sorumlular en ağır biçimde cezalandırılmalıdır.



2014 / Şubat ayında yaşamını yitiren işçiler Hakan Dağ, Hasan Akar, Hasan Tahsin Güneysu, Ahmet Güneysu, Sibel Can Polatlı, Turan Temiz, Seyrani Köstü, Osman Durgun, Hüseyin Bayrak, Ersin Erdoğan, Recai Akol, Hayati Sönmez, Hayrettin Balık, Fatma Ünlübaş, Ahmet Bilir, Murat Doğancı, Gamze Filiz Arslan, Minnet Poyraz, Nizam Arslanoğlu, Erdem Cenk Döndü, Muharrem Çınar, Mehmet Ceylan, Derya Borçin, Hacı Mustafa Köse, Emre Aksüt, Halil Akkaş, Zeki Cuma Ahmed, Ali Saba Güneş, Hamit Değirmenci, Gürkan Ünal, Orhan Bulut, Temel Şahin, Mustafa Ay, Ercan Özbahçeci, Volkan Karakaya, Cemal Üstündağ, Mustafa Gözcü, İsmail İnderes, Ghaıyath Alezza, Abdul Hakim, İrfan Yenibolat, Yunus Demir, Tayfun Kızılkanat, Kamil Şafak, Cesim El Musd, Mustafa Javuer, Yaşar Erdiner, Ahmet Salih, Hüseyin Al, Zeki Alkanlı, Metin Arslan, İlhami Nergiz, Yener Oktan, Hakan Alev, Hayrettin İyiyazıcı, Selami Kubilay, Mehmet Koç, U.A., Bayram Altundal, Mehmet Sabih Akın, Zülküf Temur, Salih Adıyan, Şahin Burhan Tekin, Yavuzhan Gemici, Seyithan Akbalık, Mehmet Coşkun, Murat Meşin, Ahmed Melli ve ismini öğrenemediğimiz iki işçi...saygıyla anıyoruz!