Suat Derviş’in “Şoför Mustafa” kitabı raflarda

1921’de ilk romanı “Kara Kitap”la okurlarıyla buluşan ve sonrasında sinemaya da uyarlanan “Fosforlu Cevriye” ile dikkatleri üzerine çeken yazar, gazeteci ve kadın hakları savunucusu (1903-1972) Suat Derviş’in “Şoför Mustafa” kitabı çıktı. Derviş’in bir zanaatkâr gibi yıllar içinde ustalaştığını kanıtlayan, daha önce farklı romanlarında ele aldığı, aklını ve ruhunu kurcalayan meselelerin, çatışmaların âdeta billurlaştığı bir roman “Şoför Mustafa”.

Yayıma hazırlayan Serdar Soydan’ın, Suat Derviş’in kariyeri boyunca tekrar tekrar ele aldığı konuları, benzer karakterleri irdelediği “Birbirinden Doğan Kadınlar ve Romanlar” başlıklı yazısıyla sunduğu 176 sayfalık roman, İthaki Türkçe’nin ‘Suat Derviş Serisi’nin 20. kitabı olma özelliğini de taşıyor.