Su Yücel resim sergisi bugün açılıyor: Su'yun Seferi

Ressam Su Yücel'in "Su'yun seferi" başlıklı resim sergisi bugün (2 Kasım 2017) Türker Art'ta açılacak. Sergi, 25 Kasım'a kadar açık kalacak.

Cumhuriyet tarihine geçen eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in torunu, ressam Güler Yücel ile Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Can Yücel'in kızı olan Su Yücel'in çocukluğunda resim öğretmeninin resmini yarışmaya göndermesiyle başlayan serüveni Strasbourg Beaux-Arts’da aldığı resim eğitimiyle devam etti.

Camille Hirtz, Camille Claus ve Sarkis Zabunyan'dan dersler alan Su Yücel, Strasbourg, Ürdün, Viyana, Vancouver gibi dünyanın çeşitli yerlerinde kişisel sergiler açtı. Yücel, halen İz TV için Türkiye’nin değişik bölgelerini kapsayan sanat temalı bir dizi belgesel hazırlıyor.

Su Yücel resimle ilişkisini şu sözlerle ifade ediyor:

"Benim için resim yapmak bir tür günlük tutmak aslında. Bu günlüğü zamana yayılan bir dizi resimle oluşturdum. Dizinin her bir parçası benim serüvenimi, yaşamımdaki hikâyeleri, duyguları, yolculukları yansıtıyor... Bu dizilerin toplamı belgeselemi oluşturdu... Kendi belgeselemi resimlerle yarattım bir nevi... Benim için resim 'belgesel', belgesel 'resim' oldu."

Resimlerinde "serbest fırça darbelerinin ustalığı, farklı malzeme ve tekniklerin geleneksel objelerle buluşması" dikkat çeken Su Yücel'in eserleri yurtiçi ve yurtdışında önemli koleksiyonlarda yer alıyor.

Su Yücel'in Türkiye'de uzun bir aradan sonra "Su'yun Seferi' adıyla açılacak sergisi İstanbul Teşvikiye'de Şakayık Sokak 43/2'deki Türker Art'ta 25 Kasım'a kadar görülebilecek.