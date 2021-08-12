Su Yücel: Bugün babamın ölüm yıldönümü; Güler, Can kimseye ödün vermemenizi, insan gibi yaşamanızı çok özledim

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Ressam Su Yücel, 12 Ağustos 1999’da hayata veda eden Türkçenin en büyük seslerinden şair Can Yücel’in 22. ölüm yıldönümü için paylaştığı yazıda, “Günlerden 12 Ağustos babamın ölüm yıldönümü. Neyinizi özledim biliyor musunuz? Sadeliğinizi, yaşama sevincinizi, kimseye ödün vermemenizi, kimseye de yük olmamanızı. İnsan gibi yaşamayı… Güler! Can! Sizi çok özledim” dedi.





Su Yücel, aynı zamanda Cumhuriyet’in unutulmayan Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in oğlu olan babası Can Yücel’in ölüm yıldönümü için, annesi ressam Güler Yücel’i de (1935-2020) andığı bir yazı kaleme aldı. Su Yücel’in Faceebook’taki hesabında paylaştığı yazı şöyle:

“Günlerden 12 Ağustos babamın ölüm yıldönümü

Maaile



Bu aralar yıllar önce Heybeli’de yaptığımız pikniğin resmini yapıyorum. Sizi özlemişim, belki de boşlukları doldurmak için yapıyorum. Neyinizi özledim biliyor musunuz? Sadeliğinizi, yaşama sevincinizi, kimseye ödün vermemenizi, kimseye de yük olmamanızı. İnsan gibi yaşamayı.

Hep aklımda, sanki 22 sene önceden olacakların kokusunu almışsın Can. ‘Benim adımı kârhaneye koymayın’ demiştin. Biz de aile olarak bunu korumaya ve bu sözlerin arkasında olmaya devam edeceğiz.

Maaile piknik için yiyecekleri, gazeteleri, kitapları alıp Heybeliada’da Asaf’ın Yeri’ne giderdik. Can bunlardan birinde Mondrian kitabını yanına almıştı. Birlikte ağaçlara bakarak Mondrian’ın resimdeki soyutlamasını anlamaya çalıştık. Öyle bir iz kaldı ki bende, bir ağaca bir çalıya baktığımda Asaf’ın Yeri gelir aklıma. Hatıralarımda masamız ve Mondrian...

Güler! Can! Sizi çok özledim…”