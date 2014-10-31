'Su seviyesi 800 metreküpün altına düştü, önceliğimiz tahkimat ve malzemelerin çıkartılması'

Karaman Ermenek’te 18 işçinin su altında mahsur kaldığı maden ocağındaki kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak son durum hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Şantiyeyle ilgili, maden ocağının içerisinde şu anda suyun düşürülmesinden ziyade, birincil tahkimat ve oradaki malzemelerin çıkartılması. Çıkartılmasında da sabaha kadar arkadaşlarımız vardiyalı olarak çalıştılar” dedi.

Bakan Yıldız, “Su seviyesi 800 metreküpün altına düştü. 780’den daha sonra herhangi bir gaz deşarjı olmasın, kurtarma ekipleriyle ilgili bir tehlike oluşmasın diye bunları planladık. Görüntüler alındı, sizlere verildi. Oradaki çalışmalar, malzemeler nasıl çıkartılıyor. Bütün ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak” diye konuştu.