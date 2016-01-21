Su içerek zayıflamak mümkün mü?

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesinde yapılan küçük ölçekli bir araştırmaya göre, her öğünden yarım saat önce su içildiği takdirde üç ay içerisinde 2.5 ile 4 arası kilo kaybedildiği gözlendi.

Radikal’de yer alan habere göre, katılımcıların yarısından günün üç öğününden yarım saat önce 450 mililitre su içmeleri istenmiş. Diğer yarı ise günlük rutinlerine devam etmiş hatta spor yapmaları teşvik edilmiş.

Deney sonucunda öğünler öncesi su içen grubun içmeyene göre ortalama 1 kilo 200 gram daha fazla kilo verdiği gözlendi.

Fakat deneye sadece 80 kişinin katılmış olması ve katılımcıların yaş ortalamasının 56 olması sebebiyle fazla ümide kapılmamak gerekiyor. Suyun gerçekten de kilo vermeye yardımcı olup olmadığını görmek için çok daha kapsamlı ve uzun soluklu deneylerin yapılmasına ihtiyaç var. Ancak bu araştırmanın yanı sıra insan sağlığı konusunda çalışan uzmanlara göre de obeziteye karşı mücadelede en büyük destekçi su içmek. Zayıflatıp zayıflatmamasından öte ciltten, beyne birçok organ için hayati önemi var.