T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Su içerek zayıflamak mümkün mü?

Zayıflamak için spor kadar su içmenin de etkili olduğu belirtildi

21 Ocak 2016 10:31

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesinde yapılan küçük ölçekli bir araştırmaya göre, her öğünden yarım saat önce su içildiği takdirde üç ay içerisinde 2.5 ile 4 arası kilo kaybedildiği gözlendi.

Radikal’de yer alan habere göre, katılımcıların yarısından günün üç öğününden yarım saat önce 450 mililitre su içmeleri istenmiş. Diğer yarı ise günlük rutinlerine devam etmiş hatta spor yapmaları teşvik edilmiş.

Deney sonucunda öğünler öncesi su içen grubun içmeyene göre ortalama 1 kilo 200 gram daha fazla kilo verdiği gözlendi.

Fakat deneye sadece 80 kişinin katılmış olması ve katılımcıların yaş ortalamasının 56 olması sebebiyle fazla ümide kapılmamak gerekiyor. Suyun gerçekten de kilo vermeye yardımcı olup olmadığını görmek için çok daha kapsamlı ve uzun soluklu deneylerin yapılmasına ihtiyaç var. Ancak bu araştırmanın yanı sıra insan sağlığı konusunda çalışan uzmanlara göre de obeziteye karşı mücadelede en büyük destekçi su içmek. Zayıflatıp zayıflatmamasından öte ciltten, beyne birçok organ için hayati önemi var. 

ETİKETLER

susporzayıflamakingiliz bilim insanlarısağlıklı yaşam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24