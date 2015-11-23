T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Su geçirmez iPhone geliyor

Sony'nin Xperia serisinde uyguladığı bu özellik oldukça ses getirmişti

23 Kasım 2015 10:30

Apple iPhone 6S ve 6S Plus ardından yeni iPhone modeli için kolları sıvadı. Yeni iPhone modeli için güvenilir bir kaynaktan ilk sızıntılar paylaşıldı. TrendForce araştırma şirketinin raporuna göre yeni iPhone modelinde 3GB RAM ve su geçirmezlik özelliği bulunacak.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Sony'nin Xperia serisinde uyguladığı bu özellik oldukça ses getirmiş ve iyi bir pazarlama hamlesi olmuştu.

iPhone 6S ve 6S Plus'ta Apple'ın 2GB RAM kullanması çoklu uygulama performansını artırmış ve uygulamarın tekrardan açılması sorunu ortadan kalkmıştı.

3GB RAM kullanılması bu durumu çok daha üst seviyelere taşıyabilir ve oyundayken arkada uygulamanın kapanması vs. gibi durumların çok rahatlıkla üstesinden gelinebilir.

ETİKETLER

iphonesu geçirmez telefonsonyxperiayeni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24