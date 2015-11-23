Su geçirmez iPhone geliyor

Apple iPhone 6S ve 6S Plus ardından yeni iPhone modeli için kolları sıvadı. Yeni iPhone modeli için güvenilir bir kaynaktan ilk sızıntılar paylaşıldı. TrendForce araştırma şirketinin raporuna göre yeni iPhone modelinde 3GB RAM ve su geçirmezlik özelliği bulunacak.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Sony'nin Xperia serisinde uyguladığı bu özellik oldukça ses getirmiş ve iyi bir pazarlama hamlesi olmuştu.

iPhone 6S ve 6S Plus'ta Apple'ın 2GB RAM kullanması çoklu uygulama performansını artırmış ve uygulamarın tekrardan açılması sorunu ortadan kalkmıştı.

3GB RAM kullanılması bu durumu çok daha üst seviyelere taşıyabilir ve oyundayken arkada uygulamanın kapanması vs. gibi durumların çok rahatlıkla üstesinden gelinebilir.