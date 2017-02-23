Studio Oyuncuları'ndan bir Beckett daha: Oyun

İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahneledikleri 'Godot'yu Beklerken' ile büyük beğeni toplayan Şahika Tekand ve öğrencileri, yine Samuel Beckett’ten ‘Oyun’u sahneliyor. Studio Oyuncuları’nın kuruluşunun 29. yılında birkez daha sahneye koydukları ‘Oyun’ 23 Şubat itibariyle her perşembe ve cuma 21.00’de kendi mekanlarında sahnelenecek.

İki kadın ve bir erkeğin sıkışıp kaldıkları soyut bir mekan...

20. yüzyılın en önemli ve etkili yazarlarından, modern hayata ve insana dair trajikomik bakış açısını kara mizahla dile getiren eserlerinde sade ve yalın bir dünya yaratan, eserlerinden bazılarını İngilizce bazılarını ise Fransızca olarak yazan Samuel Beckett’in kısa oyunlarından ‘OYUN’, iki kadın ve bir erkeğin sıkışıp kaldıkları soyut bir mekan ve durumda yine soyut bir ışığın üstlerinde dolaşmasıyla, hızla konuşarak, konusu geçmişte yaşanmış bir aşk üçgeni olan sıradan öykülerini anlatmaya zorlandığı, tekrarlarla gelişen bir oyundur…

1994’ten beri...

Şahika Tekand’ın 1994-95-98 tiyatro sezonlarında Studio Oyuncuları’nda ve 2012’de İstanbul Şehir Tiyatroları’nda yönettiği ve her seferinde baska bir anlatimla sahnelediği ‘OYUN’, bu kez yeni bir sahneleme ve yeniden Studio Oyuncuları’nın güçlü kadrosu ile seyirci karşısına geliyor.

Tekand’in yeniden düzenleyerek daha önceki sahnelenişlerinden bambaşka bir anlatıma kavuşturduğu, artistik olarak büyük titizlik, kesinlik ve beceri gerektiren, dekorun adeta bir müzik aletine, konuşma örgüsünün bir besteye, ışığın da adeta bir orkestra şefine dönüştüğü bir oyun alanı içinde oynanan ‘OYUN’, oyuncuların gerçek risklerle mücadele ederek, bütün yeteneklerini ortaya koydukları, gerilimli ve eğlenceli bir seyir süreci yaratıyor.

Topluluk ayrıca, yine Şahika Tekand tarafından yönetilen, Samuel Beckett’in ünlü oyunu “Godot’yu Beklerken”i Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde seyirci ile buluşturmayı sürdürüyor. 20. İstanbul Tiyatro Festivali’nin açılış ve kapanış oyunu olarak ilk kez Mayıs 2016’da İstanbul’da seyirci karşısına gelen ve Hürriyet Gazetesi’nin ‘2016’nın En İyi Tiyatro Oyunu’ olarak seçtiği bu oyun da hem yurtdışı hem de yurtiçi gösterilerinde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Oyun

Yazarı: Samuel Beckett

Yöneten: Şahika Tekand

Sahne Tasarımı: Esat Tekand

Sahne Tasarımı Uygulama : Nesli Kayalı

Işık Tasarımı: Şahika Tekand

Efekt Tasarımı: Nilgün Kurtar

Kostüm Tasarımı: Şahika Tekand

Çeviri: Levent Mollamustafaoğlu

Oyun Süresi: Tek perde/ yaklaşık 60 dk.

Oyuncular: (alfabetik sırayla) Burcu Afşin, Huriye Aliefendioğlu, Ayşegül Cengiz Akman, Cansın Asarlı, Melis Avçil, Barış Bahçeci, Sıla Erkan, Mehmet Bahattin Genç, Burcu Ger, Ozan Gözel, İlknur Güneş, Nagihan Gürkan, Verda Habif, Betül İngin, Selen Kartay, Nesli Kayalı, Nazlı Deniz Korkmaz, Sema Mağara, Mehmet Okuroğlu, Özgür Özcan, Can Özmen, Tulu Ülgen, Onur Yar, Esra Yıldırım, Berivan Yurtsevener

Işık Masası Oyuncuları(alfabetik sırayla): Damla Ahkemoğlu, Nilgün Kurtar

Yönetmen Yardımcıları (alfabetik sırayla): Damla Ahkemoğlu, Verda Habif, Nagihan Gürkan, Selen Kartay, Nilgün Kurtar, Mehmet Okuroğlu

Oyun 21.00’de başlar, yaklaşık 1 saat sürer ve tek perdeliktir.

Bilgi için: (0212) 246 77 25, 0544 634 06 74 www.studiooyunculari.com, www.biletix.com

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